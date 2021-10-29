Ночь искусств в Национальном художественном музее

4 ноября 2021 года с 19.00 до 22.30 ч. Национальный художественный музей Республики Саха (Якутия) в формате онлайн присоединяется к ежегодному культурному мероприятию в рамках Всероссийской акции «Ночь искусств – 2021» под девизом «Искусство объединяет». Акция посвящена Дню народного единства в РФ.

В эту ночь культурные и музейные институции по всей стране проводят обширные программы, направленные на приобщение к миру искусства. Национальный художественный музей РС (Я) присоединится к акции, проходящей в этом году под темой «Традиции Руси». Программа будет представлена тематической видео-экскурсией по постоянной экспозиции музея, творческой встречей с мастером-живописцем на фоне персональной выставки, презентацией научного проекта, мини-экскурсией для детей от музейного педагога.

Всероссийскую акцию «Ночь Искусств – 2021» откроет видеопоздравление генерального директора НХМ РС (Я) Влады Владиславовны Тимофеевой.

В видео-рубрике для детей «Арт-минутка» музейный педагог Наталья Федорова поведает юным зрителям об одном из русских народных глиняных художественных промыслов – дымковской игрушке.

Специальный выпуск видео-рубрики «Арт-погружение» представит зрителям живописное полотно «Лунная ночь» русского художника Архипа Куинджи из собрания НХМ РС (Я). Кандидат искусствоведения Юлия Кравцова расскажет о картине выдающегося мастера пейзажа, подчинившего своей кисти свет во всех его проявлениях.

Методист по музейно-образовательной деятельности Ольга Фролова приглашает на видео-экскурсию «Традиции Руси: сказочные ларцы», в которой познакомит с народным искусством холмогорской резьбы по кости и творчеством мастеров важнейших центров лаковой миниатюры России –Палеха, Мстёры и Федоскино.

Вас ждет творческая встреча с членом Союза художников России, заслуженным деятелем искусств Республики Саха (Якутия) Марианной Лукиной на фоне ее персональной выставки, проходящей в залах музея. В беседе с заместителем директора но научной и выставочной деятельности Юлией Кравцовой Марианна Михайловна рассказала о своём пути в искусство, о своих учителях, историях из жизни, которые послужили сюжетами для её картин.

Финно-лапландская художница ТаньяКоистинен (Финляндия), участница арт-резиденции проекта «TheRighttobecold» («Право быть холодным»), реализованным в НХМ РС (Я) при поддержке Гёте Института представит авторскую экскурсию по выставке «Письмо реке».

В завершении праздничного события состоится онлайн-презентация научно-исследовательского проекта «Материальная и духовная культура народов Якутии XVII – начало XX в. в музеях мира», участником которого является НХМ РС (Я).

Культурное мероприятие в рамках Всероссийской акции «Ночь музеев –2021» состоится 4 ноября 2021 года с 19:00 до 22:30 в формате онлайн. Подробная программа доступна по ссылке: https://bit.ly/3pLjz2O.

*Основные интернет-представительства музея, задействованные в проведении акции:

● официальный сайт НХМ РС (Я): www.sakhamuseum.ru

● Instagram: @sakhamuseum1928

● Youtube-каналSakhamuseum: https://www.youtube.com/channel/UCB9jKEQpQtHLA265DMIf33A

● Facebook: https://www.facebook.com/sakhamuseum1928

● блог музея: https://dnevniki.ykt.ru/sakhamuseum

4 ноября 2021 года с 10:00 до 18:00 ч. (касса до 17.30 ч.) в НХМ РС (Я) (Кирова, 9) и Картинной галерее академика Афанасия Осипова (Хабарова, 27) состоится День открытых дверей – вход свободный в залы постоянной экспозиции для всех категорий граждан. Внимание! С 20 октября 2021 г. вход в Национальный художественный музей РС (Я) по QR-коду, ПЦР-тесту, медотводу. Подробности по ссылке: http://www.sakhamuseum.ru/news/s-20-oktyabrya-2021-g-vkhod-v-natsional-nyy-khudozhestvennyy-muzey-rs-ya-po-qr-kodu

Центральный вход закрыт в связи с проведением ремонта фасада. Вход через внутренний двор со стороны ул. Кирова. Приносим извинения за временные неудобства!

http://www.sakhamuseum.ru/news/vremennoye-zakrytiye-glavnogo-vkhoda-osnovnogo-zdaniya-natsional-nogo-khudozhestvennogo-muzeya-rs-ya

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