«Ночь искусств — 2021» в Якутии. Что? Где? Когда?

В 2021 году акция «Ночь искусств» приурочена ко Дню народного единства и пройдет 4 ноября. Музеи, театры, библиотеки по всей России по традиции проведут тематические мероприятия и покажут все самое интересное и уникальное. В Якутии мероприятия пройдут в основном в онлайн-режиме.

Русский театр приглашает посмотреть Шекспира, архивный спектакль «Сон в летнюю ночь». Запись будет размещена на главной странице сайта ГАРДТ.РФ и будет доступна весь день 4 ноября.

В рамках акции Театр юного зрителя подготовил виртуальное путешествие в «Закулисье». Любители театра могут увидеть загадочный мир за сценой: реквизиты, декорации, театральные костюмы, которые участвовали театра. И даже могут заглянуть в святая святых — в гримерные комнаты артистов

Театр танца представляет онлайн-показ одной из своих лучших постановок — музыкально–хореографический спектакль–притчу «Хара саһыл» («Черная лиса») по мотивам одноименного произведения С.А. Зверева–Кыыл Уола. Спектакль является лауреатом престижной премии в номинации «Лучший спектакль» XI Республиканского театрального фестиваля «Желанный берег» 2021 г.

Государственный цирк Якутии имени Марфы и Сергея Расторгуевых предлагает принять участие в мастер-классе по актерскому мастерству (через Zoom), который будет проводить руководитель детской театральной студии «Три апельсина» Ольга Андреева. Цирковое представление в живом формате состоится днем, вас ожидает сказка «Волшебная лампа».

Центральный музей Якутии — госмузей им. Ярославского подготовил обширную культурно-образовательную программу. Вас ждут интересные мастер-классы для детей и взрослых, познавательные лекции от сотрудников музея и новые выставки на трех информационных площадках: на сайте www.yakutmuseum.ru, YouTube-канале и Instagram-странице @yakutmuseum.

Национальный художественный музей подготовил творческое занятие для детей, также в формате онлайн.

В праздничный вечер музей приглашает самых маленьких гостей принять участие в увлекательном творческом занятии от музейного педагога Натальи Федоровой. Тема — дымковская игрушка.

В День народного единства музей музыки и фольклора организует сказочный марафон «Музей рассказывает сказки». Через соцсети музейщики расскажут несколько сказок народов Якутии.

Разнообразную программу подготовил Нюрбинский музей. Это и новые выставки, и музыкальный салон с участием воспитанников Нюрбинской ДШИ, и лекция-выставка об одной из первых оперных певиц Якутии Марфе Васильевой, и квест-игра. Для вакцинированных посетителей, как сообщает музей, мероприятия пройдут офлайн.