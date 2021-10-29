Ночь искусств – 2021 пройдет в онлайн-формате

4 ноября Якутский государственный объединенный музей истории и культуры народов Севера им. Ем. Ярославского проводит ежегодную всероссийскую культурно-образовательную акцию «Ночь искусств-2021» в онлайн-формате. В этом году акция приурочена ко Дню народного единства и пройдет под девизом «Искусство объединяет».

Для наших посетителей подготовили обширную культурно-образовательную программу. Вас ждут интересные мастер-классы для детей и взрослых, познавательные лекции от сотрудников музея и новые выставки на трех информационных площадках: на сайте yakutmuseum.ru, YouTube-канале и Instagram-странице @yakutmuseum.

В программе:

мастер-класс по декорированию обложки блокнота от педагога Дворца детского творчества им. Ф.И. Авдеевой Вероники Бубякиной;

от педагога Дворца детского творчества им. Ф.И. Авдеевой Вероники Бубякиной; мастер-класс по росписи ткани в технике «Эбру» от педагога Дворца детского творчества им. Ф.И. Авдеевой Эмилии Максимовой;

от педагога Дворца детского творчества им. Ф.И. Авдеевой Эмилии Максимовой; мастер-класс по изготовлению якутской традиционной игрушки «Ытык» от реставратора музея Василия Протопопова;

от реставратора музея Василия Протопопова; мастер-класс по бисероплетению (чокеры, кольца, браслеты) от методиста музея Анны Варламовой;

(чокеры, кольца, браслеты) от методиста музея Анны Варламовой; лекция заслуженного работника культуры РФ, РС (Я), почетного работника культуры РС (Я), к.и.н. Егора Спиридоновича Шишигина на тему « Сахаларга христианство киириитэ» ;

заслуженного работника культуры РФ, РС (Я), почетного работника культуры РС (Я), к.и.н. Егора Спиридоновича Шишигина на тему « ; лекция известного археолога Якутии Василия Васильевича Попова «Дурба батас» ;

известного археолога Якутии Василия Васильевича Попова ; лекция заслуженного работника культуры РС (Я), отличника культуры СССР, известного этнографа Вильяма Федоровича Яковлева «Саха итэҕэлэ уонна сиэрэ-туома» ;

заслуженного работника культуры РС (Я), отличника культуры СССР, известного этнографа Вильяма Федоровича Яковлева ; видео-экскурсии «История кэрэһиттэрэ» — это уникальный проект музея, направленный на сохранение и увековечивание памяти выдающихся личностей, известных деятелей культуры и искусства Якутии, внесших большой вклад в развитие республики, также исторических событий, оставивших след в истории Якутии с использованием предметов из фондов музея.

это уникальный проект музея, направленный на сохранение и увековечивание памяти выдающихся личностей, известных деятелей культуры и искусства Якутии, внесших большой вклад в развитие республики, также исторических событий, оставивших след в истории Якутии с использованием предметов из фондов музея. видео-экскурсия «История кэрэһиттэрэ» — заслуженный артист РС (Я) Александр Бурнашов рассказывает о жизни и деятельности легендарной якутской певицы, заслуженной артистки РСФСР и ЯАССР Анастасии Лыткиной;

— заслуженный артист РС (Я) Александр Бурнашов рассказывает о жизни и деятельности легендарной якутской певицы, заслуженной артистки РСФСР и ЯАССР Анастасии Лыткиной; видео-экскурсия «История кэрэһиттэрэ» — заслуженная артистка РС (Я), солистка ГТОиБ им. Суорун Омоллоона Анна Дьячковская рассказывает о жизни и творческом пути одной из первых профессиональных певиц Якутии, первого якутского оперного режиссера Анны Егоровой;

— заслуженная артистка РС (Я), солистка ГТОиБ им. Суорун Омоллоона Анна Дьячковская рассказывает о жизни и творческом пути одной из первых профессиональных певиц Якутии, первого якутского оперного режиссера Анны Егоровой; видео-экскурсия «История кэрэһиттэрэ» — народный артист РС (Я), заслуженный артист РФ и ЯАССР Ефим Степанов рассказывает о выпускнике первого набора 1950 года якутской студии Театрального училища им. М.С. Щепкина Михаиле Неустроеве;

— народный артист РС (Я), заслуженный артист РФ и ЯАССР Ефим Степанов рассказывает о выпускнике первого набора 1950 года якутской студии Театрального училища им. М.С. Щепкина Михаиле Неустроеве; с 18:00 по 18:40 чч. — экскурсия по постоянной экспозиции музея на платформе Zoom. Экскурсию проведет экскурсовод музея Виктор Васильев. Предварительная запись ведется по номеру 89644201703.

Ссылка для подключения:

https://us05web.zoom.us/j/3858956479?pwd=T2xxOFVkUjgxYkNhek5nRWZTT2lmdz09

Идентификатор конференции: 385 895 6479

Код доступа: Kawm36

виртуальная выставка «Погребение девушки» ;

; виртуальная выставка «Живые фотографии Арктики»;

видео-поздравление звезд якутской эстрады, заслуженных артистов РС (Я) Сахаи и Александра Бурнашовых.

Возрастное ограничение 3+

В этот день, 4 ноября, в музее – день открытых дверей, вход в музей только по QR-кодам!

С программой мероприятий «Ночь искусств-2021» можете ознакомиться на сайте музея yakutmuseum.ru, Instagram-странице @yakutmuseum