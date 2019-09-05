Ночь азиатского кино в Синемацентре

Любите ли вы азиатское кино, как любят его во всем мире? Обнаженные эмоции, прямой взгляд на жизнь и выносливость – это основные черты, которые характеризуют не только игру актеров, но и в целом режиссерский подход.

«Формат нон-стопа был очень популярен в свое время Он наилучшим образом позволяет насладиться просмотром. Нами выбраны лучшие корейские и японские картины, которые уже набрали популярность в мире, и я уверен, что понравятся и нашим зрителям», — прокомментировал Егор ДАВЫДОВ, директор кинотеатра «Синемацентр».

Список фильмов, включенных в Нон – стоп 6 и 7 сентября 2019 года:

— южнокорейский комедийно-драматический фильм режиссёра Пон Чжун Хо, получивший Золотую пальмовую ветвь 72-го Каннского кинофестиваля в мае 2019 года. — корейский исторический фильм – драма режиссёра Чхве Гук-хи. В ролях: Ким Хе-су, Ю А-ин, Хо Джун-хо и Венсант Кассель. — Экранизация одноименной культовой манги, созданной Ясухисой Харой. Фильм снят режиссером Синсуке Сато в жанре боевик. В ролях: Кэнто Ямадзаки, Ре Есидзава, Масами Нагасава и др.

Подробная информация о репертуаре НОН-СТОПА в Синемацентре размещена на сайте afisha.ykt.ru, а также на сайте kino.ykt.ru. Бронирование билетов начинается с 5 сентября 2019 года в кассах кинотеатра по номеру телефона 8(4112) 31-88-50.