04.11.2022
09:56
49

Коронавирус

Низкие темпы ревакцинации в Якутске

На 4 ноября выявлено 43 новых случая коронавирусной инфекции:

— г. Якутск – 23 случая,

          — Мегино-Кангаласский, Таттинский районы – по 3 случая,

           — Алданский, Мирнинский, Намский, Олекминский, Усть-Алданский районы – по 2 случая,

           — Аллаиховский, Ленский, Нерюнгринский, Хангаласский районы – по 1 случаю.

За сутки лабораториями республики проведено 1 474 исследования на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 2 628 765 тестов.

на 04.11.2022

За последние сутки госпитализировано 9 человек или 20,9% от общего количества выявленных случаев за сутки – 43 случая.

За сутки 53,5% новых случаев заболевания зарегистрировано в г. Якутске, в районах – 46,5%.

На 04.11.2022 лечение в стационарах получают 24,3% больных, в амбулаторных условиях – 75,7%.

За сутки выздоровело 58 человек.

Все тяжелые случаи заболевания зарегистрированы  у невакцинированных больных.

Первым компонентом привиты 692 719 человек.

                        (96,6% взрослого населения республики)

Ревакцинацию прошли 189 128 человек.

Это 75,4% от количества лиц —  у кого наступил срок ревакцинации.

Низкие темпы ревакцинации: в Алданском, Анабарском, Верхоянском, Мегино-Кангаласском, Среднеколымском районах и г. Якутске.

Напоминаем, что необходимо в срок пройти повторную вакцинацию для создания устойчивого иммунитета.

На 04.11.2022 за сутки:

• Единым колл-центром «122» обработано 1 038 входящих звонков

• Проведено 1 474 исследования в сутки

• Из 129 развернутых коек для лечения больных                COVID-19 свободно – 29,5%

• На горячую линию здравоохранения поступило 42 звонка

• Волонтеры не были задействованы

Фото: SakhaLife.ru.
Источник: https://t.me/balabkinaov_sakhagov/

Добавить комментарий

Заполните все поля и подтвердите номер телефона

Подтвердить смс Подтвердить Телефон подтвержден, вы можете отправить комментарий!

Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх