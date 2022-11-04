Низкие темпы ревакцинации в Якутске
На 4 ноября выявлено 43 новых случая коронавирусной инфекции:
— г. Якутск – 23 случая,
— Мегино-Кангаласский, Таттинский районы – по 3 случая,
— Алданский, Мирнинский, Намский, Олекминский, Усть-Алданский районы – по 2 случая,
— Аллаиховский, Ленский, Нерюнгринский, Хангаласский районы – по 1 случаю.
За сутки лабораториями республики проведено 1 474 исследования на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 2 628 765 тестов.
на 04.11.2022
За последние сутки госпитализировано 9 человек или 20,9% от общего количества выявленных случаев за сутки – 43 случая.
За сутки 53,5% новых случаев заболевания зарегистрировано в г. Якутске, в районах – 46,5%.
На 04.11.2022 лечение в стационарах получают 24,3% больных, в амбулаторных условиях – 75,7%.
За сутки выздоровело 58 человек.
Все тяжелые случаи заболевания зарегистрированы у невакцинированных больных.
Первым компонентом привиты 692 719 человек.
(96,6% взрослого населения республики)
Ревакцинацию прошли 189 128 человек.
Это 75,4% от количества лиц — у кого наступил срок ревакцинации.
Низкие темпы ревакцинации: в Алданском, Анабарском, Верхоянском, Мегино-Кангаласском, Среднеколымском районах и г. Якутске.
Напоминаем, что необходимо в срок пройти повторную вакцинацию для создания устойчивого иммунитета.
На 04.11.2022 за сутки:
• Единым колл-центром «122» обработано 1 038 входящих звонков
• Проведено 1 474 исследования в сутки
• Из 129 развернутых коек для лечения больных COVID-19 свободно – 29,5%
• На горячую линию здравоохранения поступило 42 звонка
• Волонтеры не были задействованы
+7 (999) 174-67-82
Добавить комментарий