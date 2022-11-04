Низкие темпы ревакцинации в Якутске

На 4 ноября выявлено 43 новых случая коронавирусной инфекции:

— г. Якутск – 23 случая,

— Мегино-Кангаласский, Таттинский районы – по 3 случая,

— Алданский, Мирнинский, Намский, Олекминский, Усть-Алданский районы – по 2 случая,

— Аллаиховский, Ленский, Нерюнгринский, Хангаласский районы – по 1 случаю.

За сутки лабораториями республики проведено 1 474 исследования на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 2 628 765 тестов.

на 04.11.2022

За последние сутки госпитализировано 9 человек или 20,9% от общего количества выявленных случаев за сутки – 43 случая.

За сутки 53,5% новых случаев заболевания зарегистрировано в г. Якутске, в районах – 46,5%.

На 04.11.2022 лечение в стационарах получают 24,3% больных, в амбулаторных условиях – 75,7%.

За сутки выздоровело 58 человек.

Все тяжелые случаи заболевания зарегистрированы у невакцинированных больных.

Первым компонентом привиты 692 719 человек.

(96,6% взрослого населения республики)

Ревакцинацию прошли 189 128 человек.

Это 75,4% от количества лиц — у кого наступил срок ревакцинации.

Низкие темпы ревакцинации: в Алданском, Анабарском, Верхоянском, Мегино-Кангаласском, Среднеколымском районах и г. Якутске.

Напоминаем, что необходимо в срок пройти повторную вакцинацию для создания устойчивого иммунитета.

На 04.11.2022 за сутки:

• Единым колл-центром «122» обработано 1 038 входящих звонков

• Проведено 1 474 исследования в сутки

• Из 129 развернутых коек для лечения больных COVID-19 свободно – 29,5%

• На горячую линию здравоохранения поступило 42 звонка

• Волонтеры не были задействованы