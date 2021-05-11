Нижняя кромка ледохода на реке Олекма вышла в устье

Активная фаза ледохода на р. Лена проходит на территории Иркутской области, до границы Республики Саха (Якутия) остается 347 км. Вскрытие реки Лена на границе с Республикой Саха(Якутия) на участке Витим — Пеледуй Ленского района ожидается 12-13 мая, в пределах Олекминского района ожидается 18-19 мая.

На реке Нюя левый приток реки Лена, наблюдается редкий ледоход, верхняя и нижняя кромки наблюдаются у н.п. Орто-Нахара, уровень воды составляет 515 см, без достижения критической отметки.

На реке Олекма наблюдается густой ледоход, нижняя кромка вышла в устье, а верхняя кромка наблюдаются у н.п. Куду-Кюель. Протяженность ледохода составляет 160 км. У н.п. Троицк уровень воды составляет 950 см при критическом 1000 см, затор ниже поста.

На всем протяжении реки Алдан и его притоках продолжается подъем уровня воды, суточный рост составляет 50-80 см, наблюдаются подвижки льда, закраины и местами разводье. В ближайшие сутки – двое ожидается подвижка льда у гидропостов Томмот, Усть-Миль и Охотский Перевоз.

На реке Амга активная фаза ледохода проходит по территории Алданского и Амгинского районов. Протяженность ледохода составляет 428 км. За сутки ледоход продвинулся на 15 км. В ближайшие сутки – двое ледоход будет проходить по территории Амгинского и Чурапчинского районов.

На реке Вилюй в продолжается подъем уровней воды, в пределах Сунтарского и Нюрбинского районов продолжается повышение уровней воды с интенсивностью 10-70 см, наблюдается вода на льду и закраины.

В верховьях реки Оленек начались процессы разрушения ледового покрова, а на участке Верхоянск – Сайды в пределах Верхоянского района на реке Яна продолжается подъем уровня воды с интенсивностью от 10 до 60 см за сутки, наблюдаются закраины и вода на льду.

На реках Индигирка и Колыма наблюдается вода на льду, суточный подъем составляет от 5-40 см.