Нижнеколымская нефтебаза готовится к отпуску нефтепродуктов

Нижнеколымская нефтебаза АО «Саханефтегазсбыт» со следующей недели начнет отпуск нефтепродуктов в навигационный период. Частично разрушенный паводком приемный трубопровод восстановлен.

«Раньше такого аномального ледохода у нас не было. Причальный трубопровод был затоплен и разрушен льдами. Распоряжение о восстановлении трубопровода дано руководителем компании Виктором Лебедевым. Специалистами оперативно завершены работы по монтажу, сейчас идет «опрессовка» и проводятся гидравлические испытания», — рассказал директор Нижнеколымской нефтебазы Александр Бридун.

На данный момент нефтебаза работает в штатном режиме. Напомним, что сооружение пострадало в начале июня, когда уровень воды в реке Колымав значительно повысился во время ледохода.