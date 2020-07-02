Нижне-Бестяхская нефтебаза сможет отпускать авиационный керосин

Третья очередь Нижне-Бестяхской нефтебазы АО «Саханефтегазсбыт позволит вдвое увеличить производственные мощности.

Рабочая группа АО «Саханефтегазсбыт» проверила ход работ реализации третьей очереди объекта «Прирельсовый нефтебазовый комплекс АО Саханефтегазсбыт в п. Нижний Бестях Мегино-Кангаласского района РС(Я)».

В его рамках ведётся монтаж четырёх резервуаров РВС-2000, расширяется эстакада налива нефтепродуктов, насосная и технологический трубопровод. Общий объём резервуарного парка будет доведён до проектных 16 тысяч кв. м.

Это позволит увеличить товарооборот нефтебазы, появится возможность осуществлять приём-отпуск авиационного керосина ТС-1. Окончание строительства запланировано на октябрь 2020 года.

Заместитель генерального директора по строительству и инвестициям Михаил Андросов, главный инженер Эдуард Чикачёв, главный специалист отдела капитального строительства и ремонта Евгений Белоусов, директор Нижне-Бестяхской нефтебазы Александр Нифонтов, представители подрядной организации ООО «Резервуаростроитель» осмотрели работы по укладке гидрофобного слоя и монтажу четырёх резервуаров.