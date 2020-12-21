Никто не хотел уступать: дикий случай в Якутске

В дежурную часть отдела полиции №1 МУ МВД России «Якутское» обратилась горожанка и сообщила о том, что на автозаправке неизвестный повредил принадлежащий ей автомобиль марки «Mazda». Заявленный материальный ущерб составил более 17 500 рублей.

Участковые уполномоченные полиции установили обидчика. Им оказался 31-летний мужчина.

Полицейские выяснили, что в день происшествия у потерпевшей произошел конфликт на автозаправке из-за места в очереди. Девушка и другой водитель одновременно подъехали к АЗС, и никто не хотел друг другу уступать. Подозреваемый в ходе ссоры повредил передние боковые стёкла автомашины, а также снял с чужого авто государственные регистрационные знаки и бросил рядом, после чего скрылся.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 167 Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленное повреждение чужого имущества». Максимальная санкция по данной статье предусматривает лишение свободы на срок до 2 лет.