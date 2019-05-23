Николая Румянцева приговорили к лишению свободы

Сегодня, 22 мая, в Якутском городском суде огласили приговор экс-депутату Ил Тумэна Николаю Румянцеву — согласно части 4 ст. 264 УК РФ 3,6 года лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении с лишением права управлять автотранспортом три года.

Судья признал Николая Румянцева виновным по всем пунктам предъявленного обвинения. Напомним, подсужимый признавал часть вины, оспаривая вождение в нетрезвом виде, превышение скорости и наезд на пешеходов на обочине.

Суд не принял во внимания доводы адвокатов, при учел явку с повинной, оказанную помощь пострадавшим на месте ДТП, добровольную материальную компенсацию пострадавшим и семье погибшего, награды и положительные характеристики.

Николай Румянцев намерен обжаловать решение городского суда в Верховном суде Якутии.