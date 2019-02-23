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Общество
23 февраля 2019, 14:44
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Николай Васильев: Светлое будущее зависит только от наших усилий

Уважаемые горожане!

Примите самые искренние поздравления с Днем Защитника Отечества – 23 февраля!

Каждый из нас вкладывает в понятие Отчизны что-то глубоко личное: для кого-то это дорогие сердцу люди, семейный очаг, родительский дом; для кого-то это родной город, село, земля, на которой вырос, где прошла вся жизнь; для кого-то – великая страна, к истории которой причастны вы и ваши предки.

Беречь и защищать Отчизну, во все времена, было святой обязанностью каждого уважающего себя человека. Славная многовековая история нашей страны богата бесчисленными примерами беспримерного героизма, беззаветной храбрости, стойкости и мужества верных долгу мужчин и самоотверженности отважных женщин.

Мы по праву гордимся и отдаем дань глубокого уважения участникам Великой Отечественной Войны и ветеранам тыла! Ваши бесстрашие, любовь к Отчизне, ненависть к врагу, умение побеждать на полях сражений, героический труд в тылу на благо обороны страны перемололи первоклассную вражескую военную технику и уничтожили боеспособную живую силу беспощадного агрессора, перед которым трепетало все человечество. Вы защитили нашу Родину и спасли от смерти и рабства сотни миллионов человек, освободили страны Европы и Азии от немецко-фашистских захватчиков и японских милитаристов. Вы победили в самой страшной и кровопролитной войне в истории человечества, а потом подняли нашу страну из послевоенной разрухи и превратили ее в величайшую мировую державу.

Мы глубоко признательны людям в форме, хранящим верность присяге, которые в послевоенные годы героически отстаивали геополитические интересы нашего государства в горячих точках планеты, которые служили и служат на дальних и ближних рубежах России, обеспечивают и сегодня защиту российских границ, суверенитет и конституционный порядок нашей страны.

От всего сердца поздравляю с Днем Защитника Отечества всех ветеранов, воинов- интернационалистов, военнослужащих, курсантов, рядовых и офицеров запаса, военнообязанных медработников! Поздравляю призывников, а также тех, кто не служил в армии – это праздник для каждого, кто готов защищать своих родных и близких, быть для них надежной опорой!

Желаю всем защитникам Отечества крепкого здоровья, мира и благополучия! Пусть всех нас сплачивает чувство ответственности за безопасность наших семей, спокойствие родного края, стабильность и процветание нашего государства, а также осознание того, что светлое будущее для наших близких и любимых людей, зависит только от наших усилий и умения работать совместно и консолидировано!

Депутат Якутской городской Думы от Алексеевского избирательного округа № 6, главный врач ГБУ РС(Я) «Якутская республиканская клиническая больница» Николай Васильев

Источник: ГБУ РС(Я) «Якутская республиканская клиническая больница»
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