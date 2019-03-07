Николай Васильев поздравляет с Международным женским днем 8 марта

Дорогие женщины!

С искренней радостью поздравляю вас с прекрасным весенним праздником – Международным женским днем 8 марта!

Вы обладаете уникальным даром становиться для нас центром вселенной, сияющей звездой пленительного счастья, ярким солнцем, той единственной и неповторимой, без которой уже невозможно представить себе дальнейшую жизнь, той, которую хочется беречь и защищать, всегда слышать ее радостный смех и видеть лучащиеся счастьем звездочки в ее любящих глазах.

Вы – наши матери и бабушки, согревающие нас теплом и нежностью великой, беззаветной, святой любви, вы – наши любящие жены и верные подруги, идущие с нами по жизни, поддерживающие нас в трудную минуту, создающие в наших домах тепло и уют, рожающие нам наследников и дарящие нам великое счастье и смысл жизни. Вы – наши любимые дочери и внучки, нянчась с которыми, мы познаем свое предназначение в подлунном мире и свое место в великом круговороте жизни. Вы – наши коллеги по работе, успешные, целеустремленные, показывающие замечательные примеры огромной ответственности и высочайшего профессионализма, при этом даже на рабочем месте вы умеете создавать уютную и теплую рабочую атмосферу, когда эффективность труда повышается, и качество работы растет.

Многие отрасли народного хозяйства, особенно такие, как здравоохранение – просто немыслимы без ваших чутких нежных рук, заботливых сердец, блестящей интуиции, быстрого методичного разума, трудолюбия и терпения.

Дорогие женщины, вы делаете нас, и весь мир вокруг, лучше, добрее и великодушнее. И мы не перестаем благодарить вас только за то, что вы у нас есть. Самой природой заложен в женщину великий инстинкт веры, надежды и любви, который уже столько тысячелетий помогает человечеству выживать в любых катаклизмах.

Будьте всегда молоды, здоровы, очаровательны, добры и милы! В этот день желаю всем вам любви и долгожданных подарков от любимых, а также радостных сюрпризов от родных и знакомых, массу приятных комплиментов от коллег и друзей. Счастливого вам праздника весны и любви!