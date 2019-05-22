Николай Румянцев выступил в суде с последним словом

Сегодня, 21 мая на судебном заседании подсудимому Николаю РУМЯНЦЕВУ предоставили последнее слово.

Вначале он еще раз публично попросил прощения у пострадавших и выразил им признательность, что они три раза ходатайствовали перед судом о прекращении уголовного дела по примирению сторон.

Затем Николай Румянцев остановился на том, что, по его мнению, предварительное следствие с самого начала шло с обвинительным уклоном:

— Так, следователь СОРКОМОВА умышленно не обозначила место наезда на пешеходов во время первоначального осмотра места происшествия 7 сентября 2017, хотя, оказывается, уже тогда по следам было установлено, что наезд был совершен на проезжей части дороги на полосе движения моего автомобиля в 35 метрах от пешеходного перехода.

Следователь Соркомова поставила мне условие: признаться, что я выпил спиртное перед поездкой и выехал на правую обочину, где совершил наезд на потерпевших, только тогда она прекратит уголовное дело по примирению сторон. Соглашение о примирении было достигнуто с потерпевшими еще во время следствия.

Признаюсь, я подумывал об этом – признаться в том, чего я не совершал, лишь бы прекратить уголовное дело. Но пришел к выводу, что не буду брать грех на душу, ведь мне жить дальше с этим грузом. Отказался я и от предложения прекратить уголовное дело за оплату.

Подсудимый не согласился с предъявленными пунктами обвинения, которые по мнению обвинения привели его к совершению ДТП. Он полностью согласен с доводами своих адвокатов, которые по его мнению их убедительно опровергают.

Николай Румянцев обратил внимание суда на то, что правила дорожного движения должны соблюдать не только водители, но и пешеходы. Так, ПДД предписывают переходить дорогу по пешеходным переходам, а в случае их отсутствия пешеходы должны оценить обстановку, наличие и скорость автомобилей и убедиться в безопасности своего перехода через проезжую часть, и причем они обязаны не создавать помех автотранспорту. Обвиняемый обратил внимание, что правила дорожного движения были нарушены и потерпевшими, но следствие оставило эти факты без внимания, обвинив только одну сторону – водителя, что говорит об одностороннем подходе.

Отдельно Николай Румянцев остановился на инциденте со свидетелем ОЗЕРНОЙ, которая дважды не явилась в суд. По его словам, она жаловалась в отдел собственной безопасности полиции на давление со стороны следователя Соркомовой. По словам РУМЯНЦЕВА, СОРКОМОВА обещала ОЗЕРНОЙ организовать медсправку терапевта НЕЧАЕВОЙ, чтобы освободить ее от дальнейшего участия в деле, а также поменять ее анкетные данные, чтобы ее не смогли найти судебные приставы. И действительно Озерную дважды не нашли по указанному месту проживания и работы, поэтому не обеспечили принудительную явку этого свидетеля в суд.

Подсудимый обратил внимание на явные расхождения в протоколе места осмотра происшествия и в приложенной к нему схеме, поэтому выразил сомнение в точности проведенных следствием экспертиз. При этом суд отказал защите в проведении новой автотехнической экспертизы.

— Я от ответственности не отказываюсь. По моей вине погиб человек, семья осталась без отца. При любом исходе – посадят меня или не посадят, я сдержу свои обязательства перед потерпевшими, перед семьей погибшего. Для меня самое главное, что меня простили потерпевшие.

На самом деле произошла трагедия двух семей – СИВЦЕВЫХ и нашей. Из этой трагедии сделали реалити-шоу на всю республику, из меня сделали преступника. Хотя потом в том же Сырдахе сбили насмерть женщину, но об этом случае не было такой огласки. Это несправедливо – устраивать публичную порку.

Я сразу после аварии отказался от депутатского мандата, от поста председателя федерации хапсагая, так как хотел отвечать перед законом как обычный человек по справедливости, по совести.

Еще раз прошу прощения перед пострадавшими. Я готов принять любое решение суда, но жду от суда справедливости.

Приговор суда будет оглашен 22 мая. Дело рассматривает судья КАРАТАЕВ.