АФИША КАРТА ЯКУТСКА 2GIS Билеты онлайн ГОД ЭКОЛОГИИ
ПОГОДА
4
Ясно
КУРС ВАЛЮТ
Курс ЦБ
$  64.54
 71.97
18+
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
22.05.2019, 0:49
Общество
Сегодня день рождения политика, предпринимателя и аниматора
22.05.2019, 0:32
Экология
Паводок-2019: Остается подтопленным ВПП аэропорта Зырянки
22.05.2019, 0:01
Гороскоп
Ежедневный гороскоп. Среда 22 мая 2019
21.05.2019, 22:26
Судебная хроника
Эксклюзив
Николай Румянцев выступил в суде с последним словом
21.05.2019, 21:55
Общество
В Якутске ученики трех школ торжественно вступили в пионеры
21.05.2019, 21:31
Политика
Феодосия Габышева об отмене 202-го постановления
21.05.2019, 21:30
Политика
Народный депутат поддерживает решение Главы Якутии по 202 постановлению
21.05.2019, 21:17
Политика
Госдума единогласно приняла в первом чтении поправки Турчака
21.05.2019, 20:58
Якутия
Якутия впервые отметит День сайылыка
21.05.2019, 19:06
Политика
Дождь и ветер — погода в Якутске на завтра
21.05.2019, 19:04
Якутск
Фотофакт
В Якутске городские автобусные маршруты внедрили форму для водителей
21.05.2019, 18:03
Общество
Николин день 2019 — приметы и традиции 22 мая
21.05.2019, 18:00
Экономика
График плановых работ энергетиков на 22 мая
21.05.2019, 17:48
Якутия
Ищут родственников красноармейца Михаила Егорова, погибшего в бою
21.05.2019, 17:45
Спорт
Легкоатлет из Якутии стал победителем первенства ДВФО в тройном прыжке
21.05.2019, 17:35
Экология
Взрывные работы пробили ледяной затор на Лене у поселка Сангар
21.05.2019, 17:25
Экология
Фотофакт
Якутская семья Татариновых встретила в лесу медвежью семью
21.05.2019, 17:15
Происшествия
Фотофакт
В Мирном загорелась многоэтажка
21.05.2019, 17:00
Красота & Здоровье
Двух человек с подозрением на ВИЧ выявили в ходе экспресс-тестирования в Якутске
21.05.2019, 16:45
Красота & Здоровье
Лучшей младшей медсестрой ЯРКБ стала Туйаара Дьяконова
21.05.2019, 16:30
Якутск
Фотофакт
Из озера Сергелях в Якутске вынимают туши мертвых лошадей
21.05.2019, 16:20
Экономика
В заполярном селе Нычалах в Якутии построили новую ДЭС
21.05.2019, 16:10
Погода
Приметы погоды на Николин день
21.05.2019, 16:00
Политика
Кинотеатры, оборудованные для людей с инвалидностью, появятся на «Карте доступности»
21.05.2019, 15:45
Судебная хроника
В Якутске 40-летний мужчина напал на школьницу
21.05.2019, 15:35
Политика
Как якутской женщине стать успешной бизнес-леди
21.05.2019, 15:20
Происшествия
Лже-следователь обманул жителя Якутии
21.05.2019, 15:10
Культура & Образование
Музей «Водоканала» стал гостем Музейного пикника
21.05.2019, 15:00
Судебная хроника
Якутская прокуратура обнаружила сайты фальшивомонетчиков и хакеров
21.05.2019, 14:45
Судебная хроника
«Байбыт»: Сельхозкооператив не выплачивал своим работникам зарплату
21.05.2019, 14:30
Экономика
Товар недели в «Камелек» – оладница – по невероятной цене
21.05.2019, 14:15
Экономика
АО «Сахатранснефтегаз»: Перед Якутском стоит проблема изношенности газовых сетей
21.05.2019, 14:00
Якутск
Анонс
В Якутске состоится ярмарка «Дача. Огород. Усадьба»
21.05.2019, 13:30
Общество
Мотивирующие фразы, которые разрушают жизнь
21.05.2019, 13:00
Общество
Анонс
Где поработать детям на летних каникулах?
21.05.2019, 12:57
Экономика
Фотофакт
Мимишный новобранец в аэропорту Якутска
21.05.2019, 12:50
Красота & Здоровье
В Якутской горбольнице №2 определили лучших
21.05.2019, 12:44
Происшествия
Восстановлено электроснабжение якутского поселка
21.05.2019, 12:39
Якутск
Объявление
Жителей Якутска приглашают на бесплатные юридические консультации
21.05.2019, 12:33
Якутия
В Якутии приняты меры по защите населенных пунктов от лесных пожаров
21.05.2019, 12:28
Происшествия
Оперативно сработали
21.05.2019, 12:16
Якутия
Анонс
Якутян приглашают на праздник
21.05.2019, 12:02
Общество
Управление по вопросам миграции предупреждает
21.05.2019, 11:53
Красота & Здоровье
Анонс
Главный врач РБ№2-ЦЭМП ответит на вопросы
21.05.2019, 11:40
Происшествия
В пригороде Якутска обнаружена «резиновая квартира»
21.05.2019, 11:29
Культура & Образование
В СВФУ состоится Межрегиональный профессорский форум
21.05.2019, 11:21
Якутия
Экстра
Айсен Николаев рекомендовал правительству Якутии отменить постановление 202
21.05.2019, 11:16
Якутск
Объявление
Плановые отключения в Якутске на 21 мая
21.05.2019, 11:16
Происшествия
В Якутии работница банка похитила деньги со счета умершего клиента
21.05.2019, 11:04
Экономика
«Ассоциация строителей АЯМ» развивает «левобережье» Томмота
21.05.2019, 11:00
Официально
Перебоев со снабжением ГСМ на Эльдиканской АЗС ​ не будет
21.05.2019, 10:52
Происшествия
Пожары в Якутии
21.05.2019, 10:42
Культура & Образование
Пять причин выбрать аграрную профессию
21.05.2019, 10:30
Политика
Эксклюзив
Мнение эксперта о включении 8 районов Якутии в Арктическую зону
21.05.2019, 10:19
Происшествия
Жительница Якутии попалась на уловки мошенников
21.05.2019, 10:13
Якутия
Айсен Николаев поздравляет с Днем полярника
21.05.2019, 10:07
Экономика
Энергетики ЦЭС провели в школах уроки по энергобезопасности
21.05.2019, 9:53
Финансы
Назначен первый заместитель председателя правления Алмазэргиэнбанка
21.05.2019, 9:41
Якутия
Правительство Якутии выделит 15 млн рублей на ремонт спортивных объектов
21.05.2019, 9:29
Общество
Внимание! Важная информация
21.05.2019, 9:20
Происшествия
Не совсем законную овсянку пытались передать в якутскую колонию
21.05.2019, 9:09
Путешествия
Чирали – место, куда хочется возвращаться вновь и вновь
21.05.2019, 9:00
Экология
МЧС сообщает о паводковой обстановке в Якутии
21.05.2019, 0:48
Общество
Сегодня день рождения министра, адвоката, журналистки и художницы
21.05.2019, 0:01
Гороскоп
Ежедневный гороскоп. Вторник 21 мая 2019
20.05.2019, 22:31
Судебная хроника
Эксклюзив
Дело Румянцева: Мне предлагали за плату прекратить дело
20.05.2019, 21:17
Погода
Ветер и похолодание — погода в Якутске на завтра
20.05.2019, 19:49
Экология
Паводковая обстановка в Якутии
20.05.2019, 19:30
Политика
Старые фото известных людей
20.05.2019, 18:40
Красота & Здоровье
Лето-сезон кишечных инфекций. Как не заболеть
20.05.2019, 18:00
Политика
Якутские молодогвардейцы признаны лучшими «Силой молодежных инициатив»
20.05.2019, 17:57
Экология
Фотофакт
Гуси, косули, соболи: Трофеи амгинских охотниц
Архив новостей
Судебная хроника
21 мая 2019, 22:26
731

Николай Румянцев выступил в суде с последним словом

Сегодня, 21 мая на судебном заседании подсудимому Николаю РУМЯНЦЕВУ предоставили последнее слово.
Вначале он еще раз публично попросил прощения у пострадавших и выразил им признательность, что они три раза ходатайствовали перед судом о прекращении уголовного дела по примирению сторон.
Затем Николай Румянцев остановился на том, что, по его мнению, предварительное следствие с самого начала шло с обвинительным уклоном:

— Так, следователь СОРКОМОВА умышленно не обозначила место наезда на пешеходов во время первоначального осмотра места происшествия 7 сентября 2017, хотя, оказывается, уже тогда по следам было установлено, что наезд был совершен на проезжей части дороги на полосе движения моего автомобиля в 35 метрах от пешеходного перехода.
Следователь Соркомова поставила мне условие: признаться, что я выпил спиртное перед поездкой и выехал на правую обочину, где совершил наезд на потерпевших, только тогда она прекратит уголовное дело по примирению сторон. Соглашение о примирении было достигнуто с потерпевшими еще во время следствия.
Признаюсь, я подумывал об этом – признаться в том, чего я не совершал, лишь бы прекратить уголовное дело. Но пришел к выводу, что не буду брать грех на душу, ведь мне жить дальше с этим грузом. Отказался я и от предложения прекратить уголовное дело за оплату.
Подсудимый не согласился с предъявленными пунктами обвинения, которые по мнению обвинения привели его к совершению ДТП. Он полностью согласен с доводами своих адвокатов, которые по его мнению их убедительно опровергают.

Николай Румянцев обратил внимание суда на то, что правила дорожного движения должны соблюдать не только водители, но и пешеходы. Так, ПДД предписывают переходить дорогу по пешеходным переходам, а в случае их отсутствия пешеходы должны оценить обстановку, наличие и скорость автомобилей и убедиться в безопасности своего перехода через проезжую часть, и причем они обязаны не создавать помех автотранспорту. Обвиняемый обратил внимание, что правила дорожного движения были нарушены и потерпевшими, но следствие оставило эти факты без внимания, обвинив только одну сторону – водителя, что говорит об одностороннем подходе.
Отдельно Николай Румянцев остановился на инциденте со свидетелем ОЗЕРНОЙ, которая дважды не явилась в суд. По его словам, она жаловалась в отдел собственной безопасности полиции на давление со стороны следователя Соркомовой. По словам РУМЯНЦЕВА, СОРКОМОВА обещала ОЗЕРНОЙ организовать медсправку терапевта НЕЧАЕВОЙ, чтобы освободить ее от дальнейшего участия в деле, а также поменять ее анкетные данные, чтобы ее не смогли найти судебные приставы. И действительно Озерную дважды не нашли по указанному месту проживания и работы, поэтому не обеспечили принудительную явку этого свидетеля в суд.
Подсудимый обратил внимание на явные расхождения в протоколе места осмотра происшествия и в приложенной к нему схеме, поэтому выразил сомнение в точности проведенных следствием экспертиз. При этом суд отказал защите в проведении новой автотехнической экспертизы.

— Я от ответственности не отказываюсь. По моей вине погиб человек, семья осталась без отца. При любом исходе – посадят меня или не посадят, я сдержу свои обязательства перед потерпевшими, перед семьей погибшего. Для меня самое главное, что меня простили потерпевшие.
На самом деле произошла трагедия двух семей – СИВЦЕВЫХ и нашей. Из этой трагедии сделали реалити-шоу на всю республику, из меня сделали преступника. Хотя потом в том же Сырдахе сбили насмерть женщину, но об этом случае не было такой огласки. Это несправедливо – устраивать публичную порку.
Я сразу после аварии отказался от депутатского мандата, от поста председателя федерации хапсагая, так как хотел отвечать перед законом как обычный человек по справедливости, по совести.
Еще раз прошу прощения перед пострадавшими. Я готов принять любое решение суда, но жду от суда справедливости.

Приговор суда будет оглашен 22 мая. Дело рассматривает судья КАРАТАЕВ.

Источник: Татьяна БУРЦЕВА.
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору.
Спасибо!
Система Orphus
Теги: 
ТОП НОВОСТИ
18.05.2019, 22:02
Происшествия
Видео
Страшная авария в центре Якутска попала на видео
17.05.2019, 8:46
Политика
Эксклюзив
В Якутии признанная судом мошенница руководит ГБУ
20.05.2019, 11:42
Желток
Instagram
Инстаграм-звезда Якутии о связях с политиками
20.05.2019, 10:15
Происшествия
Преступление произошло в Якутске
20.05.2019, 11:29
Политика
Итоги праймериз в районе Якутии
20.05.2019, 11:48
Политика
Резонанс
Мать мэра Якутска учредила фирму, которая кормила пассажиров? Проверка фактов
18.05.2019, 21:19
Якутия
Айсен Николаев оценил работу беспилотников при мониторинге прохождения ледохода в Якутии
16.05.2019, 8:12
Экология
Instagram
Шокирующее видео из Нерюнгри: река в угле
16.05.2019, 8:06
Происшествия
Экстра
ЧП: У самолета АК «Якутия» лопнули шасси
20.05.2019, 2:55
Колонка
Реклама
В Якутске открыт новый прогрессивный магазин обуви «MANZONI»
21.05.2019, 18:00
Экономика
График плановых работ энергетиков на 22 мая
18.05.2019, 19:05
Якутия
Айсен Николаев рассказал о АЛРОСА
СОЦСЕТИ
ПОСЛЕДНИЕ МАТЕРИАЛЫ
Общество
21.05.2019

В Якутске ученики трех школ торжественно вступили в пионеры

Политика
21.05.2019

Дождь и ветер — погода в Якутске на завтра

Фотофакт
Якутск
21.05.2019

В Якутске городские автобусные маршруты внедрили форму для водителей

Фотофакт
Экология
21.05.2019

Якутская семья Татариновых встретила в лесу медвежью семью

Фотофакт
Якутск
21.05.2019

Из озера Сергелях в Якутске вынимают туши мертвых лошадей

Погода
21.05.2019

Приметы погоды на Николин день

Экономика
21.05.2019

Товар недели в «Камелек» – оладница – по невероятной цене

Экономика
21.05.2019

АО «Сахатранснефтегаз»: Перед Якутском стоит проблема изношенности газовых сетей