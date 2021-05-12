Николай Васильев: Здоровье — главное богатство человека

Уважаемые коллеги,

медицинские сестры и медицинские братья!

От всей души поздравляю вас с Международным днем медицинской сестры!

Здоровье — главное богатство человека, без которого невозможна счастливая и полноценная жизнь, поэтому ваш труд всегда был и будет востребованным и уважаемым.

Вы по своему собственному опыту знаете, что медицинская сестра, медицинский брат – это не просто профессия, это призвание!

От ваших чутких и заботливых рук, усердия и доброжелательности во многом зависит как состояние пациента, так и темпы его выздоровления. Вы – надежные помощники врачей.

Спасибо вам, дорогие медицинские сестры и медицинские братья, за вашу любовь к профессии, за ваш нелегкий повседневный, такой важный, особенно в условиях пандемии коронавирусной инфекции, труд, когда вы, порой с риском для собственного здоровья, выполняете свои обязанности!

Примите теплые и искренние поздравления с вашим профессиональным праздником!

В этот замечательный день хочется выразить уважение и признательность каждому из вас, в каком бы отделении вы ни работали.

Пусть трудности будут испытаниями, которые закалят вас и сделают вас сильнее!

От всей души желаю вам крепкого здоровья, благополучия, новых успехов, смелых идей, мудрых решений и высоких профессиональных достижений, поддержки и понимания коллег и пациентов, счастья, удачи и уверенности в будущем!

С уважением, Николай Николаевич Васильев, главный врач Якутской республиканской клинической больницы, депутат Якутской городской Думы.