Николай Васильев: Здоровье — главное богатство человека
Уважаемые коллеги,
медицинские сестры и медицинские братья!
От всей души поздравляю вас с Международным днем медицинской сестры!
Здоровье — главное богатство человека, без которого невозможна счастливая и полноценная жизнь, поэтому ваш труд всегда был и будет востребованным и уважаемым.
Вы по своему собственному опыту знаете, что медицинская сестра, медицинский брат – это не просто профессия, это призвание!
От ваших чутких и заботливых рук, усердия и доброжелательности во многом зависит как состояние пациента, так и темпы его выздоровления. Вы – надежные помощники врачей.
Спасибо вам, дорогие медицинские сестры и медицинские братья, за вашу любовь к профессии, за ваш нелегкий повседневный, такой важный, особенно в условиях пандемии коронавирусной инфекции, труд, когда вы, порой с риском для собственного здоровья, выполняете свои обязанности!
Примите теплые и искренние поздравления с вашим профессиональным праздником!
В этот замечательный день хочется выразить уважение и признательность каждому из вас, в каком бы отделении вы ни работали.
Пусть трудности будут испытаниями, которые закалят вас и сделают вас сильнее!
От всей души желаю вам крепкого здоровья, благополучия, новых успехов, смелых идей, мудрых решений и высоких профессиональных достижений, поддержки и понимания коллег и пациентов, счастья, удачи и уверенности в будущем!
С уважением, Николай Николаевич Васильев, главный врач Якутской республиканской клинической больницы, депутат Якутской городской Думы.
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