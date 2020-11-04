Николай Васильев: Якутия — пример добрососедства

Уважаемые горожане Якутска!

От имени избирателей Алексеевского избирательного округа № 6 и от лица коллектива Якутской республиканской клинической больницы поздравляю вас с замечательным государственным праздником – Днем народного единства 4 ноября!

Сегодня торжественный день для каждого настоящего патриота России, для всех, кто чтит историю родной страны, и осознает ответственность за наше общее будущее.

Наша Россия – родной дом для более 180 равноправных народов. Сегодня мы вновь вспоминаем одно из самых ярких и славных событий истории, когда народы России плечом к плечу сражались за общую свободу и независимость страны, являя подлинные образцы героизма, мужества и единения.

408 лет назад народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского, состоящее из россиян разных сословий, разных национальностей, объединенных патриотическим порывом, разбило и принудило к позорной сдаче лучших воинов тогдашней Европы, освободило Московский Кремль от польских интервентов. Блистательный успех народного ополчения Минина и Пожарского показал, что для подлинного народного единства не являются преградой ни национальные, ни религиозные, ни сословные различия. В войске, освобождавшем Москву от поляков, были и русские, и татары, и народы Поволжья, дворяне и купцы, горожане и крестьяне. Всех их объединила идея освобождения Руси от жестоких захватчиков, от врагов и грабителей, насаждавших чуждую веру, враждебные ценности. Народы России сплотились, осознали себя единым целым, преодолели Смутное время, отстояли независимость страны.

С тех пор российский, а потом и советский народ неоднократно громил самых сильных и опасных агрессоров, угрожавших всему живому на Земле. Своей беззаветной доблестью наши предки сокрушали военное могущество врага и обращали в прах на ветру славу вражеских побед. Всегда наш народ побеждал врага своим единством, в трудные времена все помогали и поддерживали друг друга, и каждый был готов к героизму и самоотвержению ради победы во имя Родины. В нынешний год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов мы отдаем дань памяти и благодарим тех, кто отстоял нашу свободу в войне гитлеровским фашизмом.

День народного единства стал сегодня одним из символов современной России. Это – день славы, одна из важнейших начальных вех российской истории, день мира и межнационального согласия. Это исторический знак, ориентир, протянувшийся сквозь века до наших дней, указывающий, что только с единством народа, сплоченностью общества мы преодолеем все преграды, справимся с любыми трудностями!

Примером добрососедства и согласия уже не одно столетие является наша родная Якутия. На территории нашей республики в мире и согласии живут и трудятся представители ста двадцати девяти национальностей. На промерзшей вечной мерзлоте, в пятидесятиградусные морозы, все мы объединены прекрасным желанием сделать жизнь вокруг нас теплее, добрее, лучше и красивее.

Дальнейшие успехи России зависят от каждого из нас. Мы должны сделать все, чтобы наша страна была сильным государством, где есть все условия для достойной жизни!

Дорогие якутяне, сердечно поздравляю вас с Днем народного единства! Желаю вам здоровья, успехов в делах и счастья в личной жизни. Пусть каждый день приносят вам радостные новости, благополучия вам мира и согласия!

Депутат Якутской городской Думы от Алексеевского одномандатного избирательного округа № 6, главный врач ГБУ РС(Я) «Якутская республиканская клиническая больница» Николай Васильев.