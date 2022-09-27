Николай Васильев: Все мы родом из детства



Сегодня вся страна празднует день работника дошкольного образования. В этот день мы с теплотой и уважением поздравляем воспитателей, заведующих, нянечек и других работников дошкольных учреждений, всех тех, кто делится своей добротой, заботой и вниманием с нашими малышами и дошколятами.

Самые теплые воспоминания человека связаны с детством. Экзепюри написал в своей сказке: «Все мы родом из детства!». Это действительно так, все что есть в нас, заложено в детстве.

Ну и во многом успешность человека зависит от того, у кого он воспитывался. Воспитатель — это не просто человек с соответствующим дипломом. Воспитатель — это личность, наделенная колоссальным терпением, безмерным талантом и безграничной любовью к людям вообще и детям в частности. Мудрость и доброта, снисходительность и понимание, энтузиазм и вдохновение, вера в добро и справедливость — вот те черты, которые поражают в людях этой профессии.

Уважаемые работники дошкольных учреждений!

Сохраняйте в себе положительные качеств, такие как доброта, любовь и забота. Желаю Вам запаса сил и терпения, вдохновения и энтузиазма, ловкости и чуткости, любви и доброты. Пусть Ваши сердца каждый день наполняются любовью. Пусть плодотворными и удачными будут все дни и недели. Здоровья и счастья вам! Пусть добро и радость, которые вы дарите своим воспитанникам, возвращаются добром вам и вашим близким.

Николай Васильев, депутат городской Думы, главный врач ЯРКБ