Николай Васильев: Впереди новые цели и задачи

Дорогие якутяне!

Поздравляю вас с наступающим Новым годом!

Каждый Новый год мы рассматриваем как время больших надежд, свершений и удач. Если и были огорчения, моменты грусти и не выполненных задач, то пусть это останется в этом году. Пусть наступающий год исполнит все добрые намерения и мечты, будет созидательным и стабильным, порадует всех новыми свершениями! Новый 2023 год в нашей Республике Главой объявлен Годом Труда. Впереди новые цели и задачи, пусть в новом году сбываются все надежды, все самые смелые желания и ожидания.

В суете будней нам зачастую не хватает самого главного – времени, проведённого с родными и близкими.

Пусть в эти замечательные новогодние праздники вам удастся не просто отдохнуть, но и насладиться приятным времяпровождением с теми, кто вам так дорог. От всей души желаю всем крепкого здоровья, семейного благополучия, мира, большого счастья вам, добра и радости в каждом наступившем дне!

Николай Васильев, депутат городской Думы, главный врач ЯРКБ