Николай Васильев: В добрый путь в страну знаний!

1 сентября – дорогой и близкий каждому из нас праздник. Мы все начинали взрослую жизнь со школьной скамьи и в этот день вспоминаем своих первых учителей, благодарим их за огромное терпение, внимание, чуткость и любовь к детям.

Для всех, кто в этот день сядет за школьные парты, откроет двери колледжей и техникумов, придет в институтские аудитории, начинается замечательное время — время познания нового, время удивительных открытий.



Первый школьный звонок волнует все поколения. Детям он дарит встречу со школой, взрослым – воспоминания о юности. Все вместе мы заново осознаем необходимость учиться.

Дорогие ребята, пусть в новом учебном году вам покоряются самые высокие вершины знаний, претворяются в жизнь самые смелые замыслы, а в дневниках появляются только отличные отметки! Учителям и родителям желаю здоровья, мудрости и терпения, гордости за успехи и победы своих детей и воспитанников.

В добрый путь в страну знаний!

Николай Васильев, главный врач Якутской республиканской клинической больницы, депутат городской Думы