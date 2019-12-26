Николай Васильев: три добрых дела в канун Нового года

Канун Нового 2020 года. На улице 45 градусная стужа, и в морозном непроглядном тумане медленно едут промерзшие автомобили, кое-как подсвечивая фарами зимнюю дорогу, торопливо шагают по своим делам продрогшие прохожие. Но, возле новогодних елок, которые уже сияют яркими разноцветными огоньками на детских утренниках и праздничных мероприятиях по всему Якутску, как-то забывается суета повседневных забот и проблем, и наши сердца отогреваются, начинают радостнее биться, чтобы поскорее попасть в унисон с веселыми предновогодними ритмами. Три дня предпоследней недели декабря главный врач Якутской республиканской клинической больницы, член Местного политсовета Якутского местного отделения партии «Единая Россия», член Фракции партии «ЕР» в Якутской городской Думе, Николай Васильев, в своем насыщенном рабочем графике, как всегда, уделил время для поздравления детей и ветеранов.

23 декабря он, как основной попечитель и спонсор мероприятий Специального дома для граждан пожилого возраста и инвалидов по ул.Пушкина,31, вместе со своей коллегой, депутатом Якутской городской Думы Натальей Пахомовой, и руководителем Управления Центрального округа Матвеем Торговкиным, участвовал в организации и проведении детского новогоднего утренника. Депутаты вручили детям-инвалидам новогодние сюрпризы и тепло поздравили каждого из детей, которые очень обрадовались подаркам. А незабываемое представление, организованное студентами Якутского колледжа культуры и искусств, вызвало у детей настоящий восторг! Маленькие зрители от души хохотали и весело аплодировали приключениям Смурфа, Рыжего существа, Сказочной нечистой силы и других персонажей. Добро, как всегда, победило зло, и это очень правильно! Дед Мороз и Снегурочка также внесли свой солидный вклад в мероприятие. Новогодним волшебникам дети декламировали стихи и пели песни, кто-то из малышей волновался, а кто-то показал, что явно таит в себе задатки будущего великого артиста!

24 декабря Николай Васильев принял участие в новогоднем празднике Совета ветеранов Управления Центрального Округа. Он с большим удовольствием поздравил и подарил новогодние подарки достойным людям, которые всю жизнь трудились на благо Якутска и всей республики, и которые, несмотря на возраст, продолжают активно участвовать в общественно-политической жизни города, душевно поют, искусно играют на аккордеоне и других инструментах, зажигательно танцуют и продолжают делиться с окружающими жаром своих по-прежнему молодых сердец! Именно перед такими энергичными и трудолюбивыми людьми когда-то отступили северные морозы и сама вечная мерзлота, чтобы из небольшого провинциального города гордо вырос каменный многоэтажный Якутск и стал столицей алмазного края с развитой горно-добывающей промышленностью. От имени ветеранов депутата Николая Николаевича Васильева тепло поблагодарила председатель Совета Ветеранов ЦО Варвара Иннокентьевна Дмитриева.

25 ноября депутат Н.Н. Васильев, совместно с однопартийцами ВПП «Единая Россия», подарил подарки детям из Республиканского социально-реабилитационного Центра для несовершеннолетних. Воспитанники социально-реабилитационного Центра старательно подготовили целый новогодний спектакль и очень талантливо сыграли свои роли, сорвав заслуженные аплодисменты зрителей. У этих детей непростая жизнь, и не у всех из них есть семья. Дети – всегда дети, даже те, кто постарше и умудренные прожитым опытом, все равно верят в новогоднее волшебство, а также надеются на то, что их где-то ждут любовь и счастье. Честь и хвала подвижнической работе сотрудников Республиканского социально-реабилитационного Центра для несовершеннолетних, которые в наше переполненное проблемами время, отдают всю свою энергию и душевную теплоту детям, которых кое-кто считает трудными, терпеливо работают с семьями, находящимися в трудной жизненной ситуации и защищают права и законные интересы детей-сирот. Благодаря неустанным стараниям сотрудников социально-реабилитационного Центра, многие их подопечные, наконец-то, нашли новые семьи. Пусть у них будет все хорошо!

С наступающим Новым 2020 годом, Годом Патриотизма! Пусть он принесет всем много радости и гордости за свой город, за Республику, за родную страну. «Чем сидеть в темноте и ругаться, лучше зажечь хоть одну маленькую свечу. Если это сделает каждый, то на земле станет светлее», — так или как-то так учил когда-то мудрый Конфуций. Добра и света всем в Новом году!