Николай Васильев: Спасибо Вам за мудрость, за честность, за заботу!
Глубокоуважаемые наши учителя
сердечно поздравляю Вас с Международным днем учителя!
Вы замечательные люди — энтузиасты своего дела, которые посвятили своей работе всю свою жизнь. Вы дарите нашим детям не только знания, но и свою любовь. Ваша работа – это не просто труд, это самое настоящее призвание, к которому нужно подходить только с открытым сердцем и всей добротой души.
Спасибо Вам за мудрость, за честность, за заботу, вдохновенье, поддержку даже в самый трудный час, за Ваше бесконечное терпение. Желаю Вам крепкого здоровья, больше радости в жизни, личного благополучия, хороших, благодарных, любящих учеников, чтобы вы воспитали еще не одно достойное, умное и образованное поколение.
Желаю продвиженья и успехов, признанья, благодарности, тепла.
И чтобы Ваша нужная работа лишь только уважаема была!
С уважением,
Главный врач Якутской республиканской клинической больницы, депутат Якутской городской Думы Николай Николаевич Васильев.
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