Николай Васильев: Спасибо Вам за мудрость, за честность, за заботу!

Глубокоуважаемые наши учителя

сердечно поздравляю Вас с Международным днем учителя!

Вы замечательные люди — энтузиасты своего дела, которые посвятили своей работе всю свою жизнь. Вы дарите нашим детям не только знания, но и свою любовь. Ваша работа – это не просто труд, это самое настоящее призвание, к которому нужно подходить только с открытым сердцем и всей добротой души.

Спасибо Вам за мудрость, за честность, за заботу, вдохновенье, поддержку даже в самый трудный час, за Ваше бесконечное терпение. Желаю Вам крепкого здоровья, больше радости в жизни, личного благополучия, хороших, благодарных, любящих учеников, чтобы вы воспитали еще не одно достойное, умное и образованное поколение.

Желаю продвиженья и успехов, признанья, благодарности, тепла.

И чтобы Ваша нужная работа лишь только уважаема была!





С уважением,

Главный врач Якутской республиканской клинической больницы, депутат Якутской городской Думы Николай Николаевич Васильев.