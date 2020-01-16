Николай Васильев: Систему здравоохранения ждет обновление

Выступая с посланием Федеральному собранию, президент России Владимир Путин посвятил существенную часть своей речи системе здравоохранения. Новые веяния, которые ждут российскую медицину, оценил председатель постоянной комиссии Якутской городской Думы по местному самоуправлению, законности и регламенту, главный врач Якутской республиканской клинической больницы Николай Васильев.

В первую очередь Глава государства отметил, что в 2019 году России удалось достичь высокого показателя ожидаемой продолжительности жизни, которая впервые превысила 73 года. Это достижение Владимир Путин связал с общим повышением качества жизни населения и успехами российской медицины. Также он объявил, что сейчас страна стоит на пороге большого обновления, которое коснется первичного звена здравоохранения, где упор должен делаться на профилактику, раннее выявление заболеваний, диспансеризацию. Как пояснил Николай Васильев, для больниц и станций скорой помощи будет закупаться современное медицинское оборудования. По его словам, особое внимание будет уделяться предупреждению основных неинфекционных заболеваний, которые ведут к преждевременной смертности населения, прежде всего, речь идет о сердечно-сосудистых заболеваниях и онкологии.

«Конечно, в первую очередь внимание будет направлено на сельскую местность, где ощущается нехватка фельдшерско-акушерских пунктов, но и город Якутск, уверен, не останется в стороне. Ведь каждый день врачи медицинских центров столицы принимают не только горожан, но и проводят обследования для гостей из районов республики. Сами регионы модернизацию учреждений здравоохранения в таком массовом порядке не смогли бы потянуть, но благодаря дополнительным средствам из федерального бюджета это станет возможным. Такое решение Президента значительно повлияет на всех нас. Если в поликлинике по соседству появится новое высокотехнологичное оборудование, значит, качественная медицинская помощь станет более доступной для каждого», – сказал Николай Васильев.

Кроме того, глава государства призвал соблюдать приоритетность в области госзакупок и особое внимание уделять поставкам лекарств в регионах. Кроме того, Владимир Путин объявил, что подход к системе лекарственного обеспечения поменяется в лучшую сторону. Особое внимание будет уделяться контролю качества не только на фармпредприятиях, но и в аптеках. Кроме того, с этого года появится единый регистр получателей бесплатных препаратов. В этом вопросе депутат полностью солидарен с президентом: «Допускать перебои лекарств непозволительно, нередко от этого зависит жизнь».

Кроме нового оборудования, существенные перемены ждут и самих врачей. С этого года в России заработает новая система оплаты труда в здравоохранении, которая предполагает установление фиксированной доли окладов в зарплате и введение единого перечня компенсационных выплат и стимулирующих надбавок.