Николай Васильев: Сегодня в Якутии совпали две прекрасные даты

Сегодня в Якутии отмечается два праздника — День матери и День отца.

Республиканский день матери отмечается каждое третье воскресенье октября. Праздник был учрежден еще в 1993 году. А день отца — новый праздник. Его с этого года принято отмечать в третье воскресенье октября. Эти два праздника — признание роли матери и отца в обществе.

Две эти прекрасные даты совпали, а значит, в жизни счастья и радости должно быть вдвое больше. От имени нашего большого коллектива и от себя лично сердечно поздравляю якутян с этими самыми теплыми, душевными, семейными праздниками, очень важными для каждого из нас!

Мама является воплощением любви, добра и милосердия. Она любит нас еще до рождения, бережет и согревает с колыбели, учит преодолевать жизненные невзгоды и верить в себя, вселяет надежду на лучшее и настраивает на успех. Также в жизни каждого из нас, и отец играет немаловажную роль, являясь гарантом защиты, мудрым советчиком и другом. Отец — опора семьи, хозяин. Это тот, кто дорожит именем и честью своих родных и близких.

Особые слова благодарности выражаем каждому из многодетных мам, отцов, приемным родителям, опекунам – вы настоящие герои современного общества.

В этот двойной праздник хочется пожелать каждому, чтобы ваши дети росли счастливыми, талантливыми и любящими. Пусть каждый родитель будет окружён их заботой и вниманием. Крепкого здоровья, мира и процветания вам и вашим семьям! Будьте любимы и счастливы! Пусть в ваших домах всегда царят уют, мир и гармония!