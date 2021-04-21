Николай Васильев: Роль местного самоуправления очень велика

Уважаемые горожане Якутска!

От имени избирателей Алексеевского одномандатного избирательного округа № 6, от лица Постоянной комиссии Якутской городской Думы по местному самоуправлению, законности и регламенту, поздравляю вас с Днем местного самоуправления!

Роль местного самоуправления очень велика, оно представляет собой один из важнейших институтов гражданского общества России. Являясь одной из форм публичной власти, местное самоуправление предназначено для привлечения населения к активному участию в управлении своей территорией, преодоления разрыва и отчуждения граждан от власти.

Отдавая дань историческим традициям, в Российской Федерации ежегодно 21 апреля отмечается День местного самоуправления, утвержденный Указом Президента России №805 от 10.06.2012 года «О дне местного самоуправления». В Указе прямо говорится, что День местного самоуправления вводится «в целях повышения роли и значения института местного самоуправления, развития демократии и гражданского общества…». (Екатерина II: — «Жалованная грамота» — на права и выгоды городам Российской Империи» 21 апреля 1785 г).

Система местного самоуправления является самостоятельным институтом власти и не входит в систему государственной власти России, это положение четко закреплено в статье 12 Конституции Российской Федерации — главном законе нашей страны, который обладает приоритетом над любыми законами РФ.

Право граждан на местное самоуправление закреплено в Конституции РФ. Местное самоуправление — это наши права: добровольное участие в выборах органов местного самоуправления, право требовать отчетов о работе депутатов, главы муниципального образования и выборных должностных лиц местного самоуправления, право проводить референдумы и собрания по решению различных вопросов или по запретам на действия различных организаций на своей территории и многое другое.

Местное самоуправление выступает эффективным средством удовлетворения самых насущных, повседневных потребностей человека, поддержания социальной и политической стабильности в обществе, воплощения разнообразных форм национально-­культурного развития народов России. Оно создает условия для обеспечения повседневных потребностей каждого человека в отдельности и населения в целом.

При этом, местное самоуправление невозможно без представительства всех групп населения. Эта публичная власть выборная по своей природе. Граждане начинают сознательно участвовать в управлении, лично действовать в соответствии с интересами городского сообщества. Поэтому местное самоуправление развивает у граждан чувство принадлежности к одному сообществу, объединяет людей.

Важнейшим компонентом местного самоуправления в нашем городе является представительный орган власти — Якутская городская Дума. 29 депутатов Якутской городской Думы избираются как по одномандатным округам, так и по партийным спискам.

Работа депутата — это исполнение наказов избирателей, а также каждодневная работа с городской администрацией, с городскими управами, с муниципальными службами, с общественными организациями и активистами, с вами, уважаемые избиратели. Эффективное городское самоуправление немыслимо без совместной работы всех горожан. Главная цель, к которой мы стремимся — это соблюдение социальной справедливости, повышение качества жизни и защита жизненных интересов избирателей, вне зависимости от условий социально-экономической и политической обстановки.

Депутаты Якутской Городской Думы должны осуществлять контроль за исполнением органами местного самоуправления, должностными лицами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения; определять порядок управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности; определять порядок принятия решений об установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений, выполнение работ, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами; устанавливать, изменять или отменять местные налоги и сборы в городском округе в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; утверждать генеральный план городского округа «город Якутск», правила землепользования и застройки; принимать планы и программы комплексного социально-экономического развития городского округа «город Якутск», утверждать отчеты об их исполнении; устанавливать порядок реализации правотворческой инициативы граждан; порядок проведения опроса граждан; порядок проведения публичных слушаний и иных форм участия населения в осуществлении местного самоуправления; награждать граждан Якутска за вклад в социально- экономическое развитие нашего города, в соответствии с действующими положениями о наградах; заслушивать ежегодные отчеты главы округа о результатах его деятельности, деятельности окружной администрации города Якутска и иных подведомственных главе округа органов местного самоуправления, в том числе о решении вопросов, поставленных Якутской городской Думой, и решать многие задачи и проблемы, которые встают перед городским округом «город Якутск».

В процессе исполнения депутатских наказов депутаты решают проблемы и вопросы своих избирателей. Для меня, как депутата Якутской городской Думы с большим стажем и значительным общественно-политическим опытом, всегда очень важен личный прием избирателей. Необходимо непосредственно общаться с людьми, выслушивать проблемы, о том, что волнует избирателей, решение каких вопросов является приоритетным. Только так можно реально понять, как корректировать свою дальнейшую депутатскую работу, какие задачи перед собой следует ставить.

Дорогие горожане Якутска, еще раз поздравляю всех с Днем местного самоуправления! Хочется пожелать всем в этот солнечный весенний день здоровья, позитивной энергии, гражданской активности, единения и всего самого доброго!

Депутат Якутской городской Думы от Алексеевского одномандатного избирательного округа №6, Председатель Постоянной комиссии ЯГД по местному самоуправлению, законности и регламенту Васильев Николай Николаевич.