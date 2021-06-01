Николай Васильев: Пусть всегда будет солнце

Дорогие якутяне!

От имени избирателей Алексеевского одномандатного избирательного округа №6, от лица коллектива Якутской республиканской клинической больницы, с радостью поздравляю вас с первым летним днем, с Международным Днем защиты детей!

Этот день у многих из нас связан с далекими теплыми воспоминаниями, ведь для школьников сегодня первый день летних каникул. Впереди у наших детей – волшебное лето, и нам следует добиваться, чтобы летние дни стали для малышей и школьников не только радостными, но и безопасными. В Якутске, благодаря целенаправленной политике руководства республики и города, в условиях действия мероприятий, направленных на борьбу с коронавирусной инфекцией, организуется много хорошего и полезного для досуга и отдыха детей.

Организация летнего досуга, развивающих, спортивно-патриотических мероприятий для детей и подростков – крайне важная задача. При этом необходимо обеспечить безопасность наших детей. Мы, взрослые, должны чувствовать свою ответственность перед всеми детьми. Каждый ребенок может оказаться в опасной ситуации, всей угрозы которой его детское мышление даже не сможет оценить, поэтому он нуждается в обязательном присмотре, в защите.

Современное общество накопило ряд нерешенных проблем, среди которых – рост уровня детской и подростковой агрессии, появление ряда деструктивных, маргинальных течений в детской и подростковой среде, воздействующих на неустойчивую юную психику. Эти проблемы крайне важно осознавать сегодня, в Международный день защиты детей, и всегда. Трагедии в Керчи и Казани не должны повторяться!

Наивные слова знаменитой песни: «Пусть всегда будет солнце, пусть всегда будет небо, пусть всегда будет мама, пусть всегда буду я!», полностью отражают главное желание наших детей – они хотят счастливо жить в добром безопасном мире, со своими главными любимыми людьми. Этот мир можем и должны создать мы, взрослые.

Важным в жизни должен быть не только личный успех и материальные блага, но и вечные человеческие ценности. И заботиться надо не только о своих детях, но и о других, которые тоже нуждаются в нашей взрослой силе и посильной помощи. Только тогда наше общество станет добрее и лучше. Желаю вам чистого неба, солнечного тепла, мира, любви и счастья. Всего самого наилучшего!

Депутат Якутской городской Думы от Алексеевского одномандатного избирательного округа №6, главный врач Якутской республиканской клинической больницы Васильев Н.Н.