Николай Васильев: Пусть вас окружают уважение и любовь

Уважаемые педагоги, работники образовательных учреждений, ветераны педагогического труда!

От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником — Днем учителя! Если любого человека попросить назвать имена людей, оставивших наибольший след на его жизненном пути, повлиявших на его становление как личности, то в этом списке обязательно будут имена Учителей. Именно так, с большой буквы, мы произносим это слово по отношению к людям, которые вложили свою душу в наше образование.





Этот праздник – прекрасный повод выразить глубокую признательность нашим учителям, вспомнить первых наставников, которые учили нас своим примером. От таланта и личности педагога во многом зависит, какими вырастут наши дети, какими нравственными ценностями будут следовать, какое будущее построят в стране. И в этот день обязательно должны подвести итог вашим непосильным трудам, результат которых – счастливые глаза ребёнка, только открывающего для себя мир непознанного. Высоко ценим щедрость ваших любящих сердец, ваше терпение и понимание, преданность делу и любовь к нам — своим ученикам! Желаем крепчайшего здоровья, бодрости тела и духа, радости от вашего нелегкого труда и всяческих удач в личной жизни! Пусть вас окружают уважение и любовь, доброжелательность и милосердие, жизнерадостность и наша благодарность!



Николай ВАСИЛЬЕВ, депутат городской Думы, главный врач ЯРКБ