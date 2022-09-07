Николай Васильев провел личный прием граждан 

6 сентября 2022 г., в рамках недели приема граждан по вопросам образования, организованной Региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Д.А. Медведева в РС(Я), личный прием провёл депутат Якутской городской Думы, главный врач ГБУ РСЯ ЯРКБ — Васильев Николай Николаевич.

Обращения были разного характера: многодетная мама переехавшая в г. Якутск с пос. Депутатский попросила помочь трудоустроиться по специальности педагога дополнительного образования, стаж 22 года и решить вопрос выплат социальных пособий, так ей периодически отказывают.

Поступило хорошее предложение от Председателя общественного совета «Мамонтёнок» Гороховой М.Д. — о содействии в организации обучения мам детей инвалидов с ОВЗ по программам дополнительного профессионального образования по специальности «Медицинская сестра по уходу за больными». Кроме этого Николай Николаевич взял на контроль просьбы граждан, связанные с оказанием медицинской помощи.

По итогам личного приема граждан направлены письма в органы исполнительной власти и взяты под личный контроль.



