07.09.2022
11:26
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Общество

Николай Васильев провел личный прием граждан 

6 сентября 2022 г., в рамках недели приема граждан по вопросам образования, организованной Региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Д.А. Медведева в РС(Я),  личный прием провёл депутат Якутской городской Думы, главный врач ГБУ РСЯ ЯРКБ — Васильев Николай Николаевич. 

Обращения были разного характера: многодетная мама переехавшая в г. Якутск с пос. Депутатский попросила помочь трудоустроиться по специальности педагога дополнительного образования,  стаж 22 года и решить вопрос выплат социальных пособий,  так ей периодически отказывают. 

Поступило хорошее предложение от Председателя общественного совета «Мамонтёнок» Гороховой М.Д. — о содействии в организации обучения мам детей инвалидов с ОВЗ по программам дополнительного профессионального образования по специальности «Медицинская сестра по уходу за больными». Кроме этого Николай Николаевич взял на контроль просьбы граждан, связанные с оказанием медицинской помощи. 

По итогам личного приема граждан направлены письма в органы исполнительной власти и взяты под личный контроль.


Фото: Пресс-служба ЯРО ВПП "Единая Россия"
Источник: Пресс-служба ЯРО ВПП "Единая Россия"

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