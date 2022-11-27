Николай Васильев: поздравляю с Днем матери!

Милые наши мамы!

Примите сердечные поздравления с этим душевным и прекрасным праздником – Днем матери.

Этот праздник наполнен особыми чувствами, ведь Мама – самое дорогое, что есть в жизни каждого из нас. Это начало нашей жизни, самый теплый взгляд, самое любящее сердце и самые добрые руки. Она с нами и в горе и в радости, к ней мы обращаемся в мыслях, помним и через всю жизнь проносим ее мудрые советы и наставления. Ее нежность, любовь и вера вдохновляют нас в любом возрасте.

Материнство невозможно без самоотдачи, безусловной и бескорыстной любви. Оно требует невероятных сил, терпения и мудрости. Я особенно преклоняюсь и выражаю уважение матерям, жёнам, чьи сыновья и мужья находятся в зоне боевых действий. На днях мы провели медицинский осмотр специально для этих мужественных женщин. Это только малая толика, чего мы должны сделать для них, поэтому такие мероприятия планируем проводить почаще. Ваше здоровье- превыше всего, ведь силами ваших молитв, любовью ваших сердец вы вселяете веру и надежду сыновьям. Ведь, вы мысленно с ними каждую минуту.

Дорогие наши Мамы, от всей души желаю вам здоровья, счастья и радости! Пусть в ваших семьях царят согласие, мир и душевная теплота! И пусть любовь и благодарность ваших детей и внуков станут лучшей наградой за ваш нелёгкий ежедневный материнский труд!

Николай Васильев, депутат Якутской городской Думы, главный врач ЯРКБ