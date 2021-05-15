Николай Васильев поздравляет с Международным днем семьи

Уважаемые якутяне!

От имени избирателей Алексеевского одномандатного избирательного округа №6, от лица коллектива Якутской республиканской клинической больницы сердечно поздравляю вас с Международным Днем семьи!

Традиции и ценности, о которых должен напоминать этот знаменательный день, крайне важны, поскольку направлены на оздоровление морального климата в обществе. К сожалению, нашей стране долгое время принадлежали такие разрушительные антирекорды, как одно из первых мест в мире по уровню разводов, одно из первых мест по количеству абортов, по количеству оставленных детей. В последнее время, благодаря принятым государственным мерам, положение начинает меняться в лучшую сторону. Всколыхнувшая всю страну трагедия в Казани, не оставившая никого равнодушным, наполнившая наши сердца возмущением к убийце и глубоким сочувствием к семьям погибших и пострадавших, также является тревожным сигналом.

Кризису института семьи, главной составной ячейки общества, мы можем противопоставить возвращение в нашу жизнь вечных семейных ценностей, которые испокон века были нормой для всех народов России. Семья, любовь, верность – это мощнейший фундамент для экономической и социально-политической стабильности российского государства. Для России это важнейший государственный вопрос, надежное спасение от нарастающего демографического кризиса.

В Республике Саха (Якутия) один из самых высоких показателей рождаемости по всей РФ, в этом заслуга, как руководства республики, так и особенности менталитета народов нашего северного края. С давних пор в Якутии многодетность, большая счастливая семья, крепкие родственные связи считались явным признаком благоволения высших сил, залогом процветания в настоящем и будущем. В нашем Перинатальном Центре ежегодно принимаются более 6000 родов, оказывается качественная консультационная помощь женщинам, в том числе, оказавшимся в непростой жизненной ситуации, производится качественное и заботливое сопровождение беременности, а также детей, родившихся недоношенными или ослабленными.

Именно в семье каждый человек получает уроки доброты, терпения, заботы, жертвенности, трудолюбия, учится умению любить и прощать. И многие могут сказать, что все хорошее и доброе, что есть в нас, было заложено в детстве, отрочестве и юности нашими родителями, бабушками и дедушками, сестрами и братьями. Эти верные жизненные принципы и моральные ориентиры помогают нам строить свою жизнь и правильно обустраивать свою зону ответственности в окружающем обществе.

Семья — это начало всех начал. В по-настоящему хорошей семье всегда вырастают хорошие дети. Из них и выходят замечательные, добрые, сочувствующие, справедливые, ответственные люди, которые многим из нас когда-то очень помогли или помогают в жизни сейчас. На таких людях и держится наш мир.

Дорогие якутяне! Желаю всем вам любви и верности, счастья и гармонии в семейной жизни, благополучия и благоденствия! Пусть ваши дети будут умными, здоровыми, трудолюбивыми, духовно и физически развитыми. Пользуясь случаем, не могу не напомнить всем, кто еще не прошел вакцинацию от коронавирусной инфекции о необходимости получить вакцину. Это крайне важно, в первую очередь для вас, для безопасности ваших семей. Здоровья и долголетия вам, вашим детям и вашим пожилым родственникам. Всего вам самого наилучшего и доброго!

Депутат Якутской городской Думы от Алексеевского избирательного округа №6, главный врач ГБУ РС(Я) «Якутская республиканская клиническая больница» Николай ВАСИЛЬЕВ