Николай Васильев поздравляет с Днём медицинского работника

Поздравление с Днём медицинского работника главного врача ГБУ РС(Я) «Якутская республиканская клиническая больница», члена регионального политсовета Партии «Единая Россия», депутата Якутской городской Думы от Алексеевского избирательного округа № 6 Николая Васильева:

Дорогие коллеги!

От имени избирателей Алексеевского избирательного округа №6 и коллектива «Якутской республиканской клинической больницы» сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем медицинского работника!

Наша профессия с давних пор — самая гуманная и уважаемая в мире. Ваш личный вклад в жизнь общества и развитие нашей страны невозможно переоценить. Вы посвятили свою жизнь медицине, поэтому для вас высокая компетентность, преданность избранному призванию, терпение, милосердие и забота –неотъемлемые свойства души и сердца, без этого нет настоящего медицинского работника.Выбирая свое призвание, мы берем на себя ответственность за чужие жизни и судьбы.

В нынешнем году 75-летнего Юбилея Великой победы, вы сохраняете лучшие традиции отечественной медицины, которая даже в самые тяжелые для страны военные времена была подлинным образцом милосердия, самоотвержения, высокого гуманизма, массового героизма и трудовой доблести. Ваши героические коллеги в годы войны выносили тяжелораненых с поля боя, из-под града пуль и осколков снарядов, беззаветно отдавали свои жизни, защищая жизни других; проводили дни и ночи у операционных столов в госпиталях, возвращали вылеченных бойцов в строй, приближая своим самоотверженным трудом Великую победу.

Медицинские работники профессионально и эффективно охраняют самые главные ценности человека – жизнь, здоровье и деторождение. Ваш труд позволяет людям вновь вернуться к активной деятельности, обрести уверенность в завтрашнем дне, почувствовать радость жизни. Вы преграждаете путь распространению самых опасных болезней, вы – главная надежда людей на спасение от новых, еще неизученных массовых вирусных или бактериальных заболеваний, таких, как нынешняя коронавирусная инфекция.

Наша профессия – одна из самых сложных и многогранных. Труд медработника постоянно требует развития и обучения, оттачивания старых навыков и умения быстро осваивать новое. Каждый год появляются ранее неизвестные заболевания, приходят на вооружение все более современные методики, лекарства, аппаратура. Кто не движется вперед, тот стоит на месте – вот суровые реалии работы в медицине 21 века. Личный прогресс медработника – это залог успеха в работе, его цена – это спасенные жизни, здоровье, судьбы людей и семей.

Уверен, что у каждого найдутся теплые слова благодарности для того самого знающего, умелого и славного человека в белом халате, который исцелил, спас самое дорогое, помог в самый трудный час. В День медицинского работника примите искренние поздравления, дорогие коллеги – врачи, медицинские сестры и медбратья, акушерки, фельдшера, санитарки и санитары, лаборанты диагносты и микробиологи, технические работники, преподаватели медицинских образовательных учреждений, научные работники, организаторы медицины, работники страховых медицинских организаций – все мы делаем очень важное, незаменимое для общества и страны, благороднейшее дело.

Пандемия коронавирусной инфекции поставила всех нас в непростые условия, когда от каждого потребовались самоотверженность, стойкость, мужество. Я горжусь тем, что наш коллектив, как всегда, проявляя высокий профессионализм, трудится на переднем крае борьбы со смертельно опасным вирусом COVID-19.Дорогие коллеги, в очередной раз вы сработали слаженно и оперативно. Вы вновь доказали, что в состоянии преодолеть любые трудности. В сложной обстановке пандемии, вы продолжаете методично работать, защищать здоровье населения, спасать жизни, возвращать людям надежду, что все будет хорошо.

Замечательно, что нашему празднику посвящен один из самых красивых дней начала лета. Третье воскресенье июня в нашей республике — это день, когда цветет природа, радуются душа и сердце. В этом году праздничные мероприятия в целях безопасности проводятся в режиме видеоконференций, поэтому в официальных торжествах можно принять участие, сидя у себя на уютной кухне, с кружкой свежезаваренного кофе, или на даче, занимаясь любимым делом, находясь в кругу родной семьи.

Особую признательность хочу выразить медработникам, находящимся на дежурстве. От души желаю, чтобы смена была легкой, чтобы больные быстрее поправлялись, чтобы новых пациентов было меньше. Пусть в роддомах роды будут несложными, пусть вызовов для бригад скорой будет меньше. Когда медработникам хорошо, значит, и в обществе – все в порядке.

Дорогие коллеги! Благодарю вас за нелегкий добросовестный труд, чуткое сердце и добрые руки. Желаю вам удачи и терпения в вашем благородном призвании, крепкого здоровья и здоровых пациентов, материального благосостояния и личного благополучия. Новых вам успехов в работе, пусть сбываются ваши мечты, с Днем медицинского работника, друзья!