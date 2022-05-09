Николай Васильев поздравляет с Днем Великой Победы!

Уважаемые ветераны, труженики тыла, дети войны!

Примите самые искренние поздравления с Днем Победы в Великой Отечественной войне!

День Победы – праздник, который совмещает в себе и боль утрат, и огромную радость победы, и гордость за нашу Родину. Этот день навсегда останется в памяти каждого из нас, в памяти тех, кто помнит подвиг, подарившим нам мирное небо над головой.

Эта Победа, выстраданная старшим поколением, дала нам возможность мирно жить, работать, любить, радоваться детям и внукам. Подвиг наших предков навсегда останется предметом гордости, символом величия и мощи Отечества. Это день нашей общей Памяти. Это День Великого Подвига. Он в каждом из нас.

На всех фронтах и в тылу советские люди сражались за будущее. Мы помним о тех, кто шел навстречу смерти в боях во имя спасения Родины, о тех, кто своим героическим трудом в тылу приближал Победу, о тех, кто поднимал страну из руин. Мы являемся потомками победителей, и должны помнить это всегда! Помнить и всегда быть благодарными тем, кто отдал за мирное небо своих потомков молодость, здоровье и жизнь!

Наша сердечная благодарность и глубокое уважение всем ветеранам Великой Отечественной войны и участникам трудового фронта!

В день величайшего всенародного праздника от всей души желаю вам здоровья, внимания и заботы близких. Главное, здоровья! Вам и вашим близким! Берегите себя, чтобы жить и помнить!

Пусть не покидает вера в Россию и ее будущее!

С праздником вас! С Днем Великой Победы!

Николай Николаевич Васильев, главный врач Якутской республиканской клинической больницы, депутат Городской Думы