Николай Васильев поздравляет с Днем России

Уважаемые жители Якутска!

От имени избирателей Алексеевского избирательного округа №6, от лица коллектива Якутской республиканской клинической больницы, и от себя лично, сердечно поздравляю вас с главным государственным праздником нашей страны – с Днем России!

Многовековая история развития народов России привела к появлению нашей неповторимой державы, крупнейшей в мире, уникальнейшей по природному изобилию, важнейшей по геополитическому значению, величайшей по размаху исторических событий, богатейшей по науке, культуре и духовному наследию.

За свою историю наша страна не раз спасала все человечество от агрессивных завоевателей. Суверенитет Российского государства – это результат огромного труда и героизма многих поколений наших предков, благодарная память о которых должна быть в сердце каждого уважающего себя россиянина.

Мы заслуженно гордимся прошлыми и настоящими достижениями нашей страны в промышленности, добыче полезных ископаемых, экономике, науке, военном деле, спорте, культуре и искусстве. Однако, самое главное богатство России – это талантливый и трудолюбивый российский народ, состоящий из людей различных национальностей и вероисповеданий, живущих в мире и согласии.

Сила России – это сила каждого города, каждого региона, составляющего ее территорию. Якутия по праву гордится своими сыновьями и дочерьми, которые много сделали для развития российской горнодобывающей промышленности, капитального строительства, фундаментальной науки, культуры, искусства и спорта, внесли вклад в обороноспособность страны и отважно защищали свою Родину на фронтах Великой Отечественной войны.

Российская государственность и приверженность демократическим свободам позволили народам Якутии освоить новые горизонты развития. Развиваются традиционные и зарождаются новые отрасли народного хозяйства, укрепляются межрегиональные и международные связи, формируется стабильный рост экономики, получают новое дыхание образовательные учреждения, модернизируется наука и здравоохранение. Мы все должны добиваться и работать над тем, чтобы в Якутии и России были все условия, чтобы достойно жить, растить детей, воспитывать внуков.

День России празднуют все, кому дороги и понятны простые общечеловеческие ценности : здоровый патриотизм, гордость за нашу страну, любовь к своей земле, семье, родным и близким, желание и умение трудиться, готовность действовать так, чтобы детство детей было счастливым и радостным, а у молодежи было много перспектив; чтобы зрелые граждане были ответственными, а пожилые были бы обеспеченными и благополучными.

Сегодня, когда перед российским народом стоят новые ответственные задачи, залогом их осуществления является наше единство. Россия побеждала и добивалась успеха всегда, когда общенациональные цели становились делом и заботой каждого гражданина. Мы все – представители разных поколений и жители разных регионов России, несём общую ответственность за её великое будущее.

Дорогие жители Якутска! В этот знаменательный день примите мои искренние пожелания здоровья и радости, счастья и благополучия, успехов в труде и учебе! Процветания и благоденствия вам и вашим семьям! С Днем России!

Депутат Якутской городской Думы по Алексеевскому избирательному округу № 6, главный врач ГБУ РС(Я) «Якутская республиканская клиническая больница» Николай Васильев