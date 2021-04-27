Николай Васильев поздравляет с Днем республики

Уважаемые якутяне!

От имени избирателей Алексеевского избирательного округа №6, от лица коллектива ГБУ РС(Я) «Якутская республиканская клиническая больница» сердечно поздравляю вас с Днем Республики Саха (Якутия)!

99 лет назад, 27 апреля 1922 года, была образована Якутская Автономная Советская Социалистическая Республика (ЯАССР). Усилиями Платона Алексеевича Ойунского, Максима Кировича Аммосова, Исидора Никифоровича Барахова, Степана Максимовича Аржакова и других выдающихся государственных и политических деятелей Якутии, наш родной северный край впервые добился оформления государственности, чтобы уверенно двигаться по пути социального переустройства и экономического развития.

Это позволило многонациональному народу Якутии год за годом динамично развивать экономику, промышленность, науку, образование, здравоохранение, искусство и социальную сферу. На протяжение почти века Якутия вносит достойный вклад в социально-экономическое развитие нашей страны.

27 апреля 1992 года была принята Конституция Республика Саха (Якутия). Благодаря судьбоносным решениям, принятым 99 лет и 29 лет назад, Якутия всегда была, есть и будет землей дружбы народов, межнационального согласия и политической стабильности. Мы, якутяне, по праву гордимся достижениями нашей родной Республики!

Сегодня город Якутск по праву является не только административным, но и культурным, образовательным, научным, экономическим центром нашей Республики. Важнейшей задачей Якутска является повышение качества жизни горожан. В планах нового руководства города – исполнение заветной мечты многих якутян – полный снос в ближайшие годы ветхих деревянных домов и переселение жильцов в благоустроенные многоквартирные дома, развитие инфраструктуры в пригородах, долгосрочная стратегия строительства объектов социального и культурного назначения.

Дорогие якутяне! От всей души желаю вам крепкого здоровья, благосостояния, плодотворной работы, счастья в жизни! Трудитесь успешно, живите ярко, пусть на блистающем бриллианте славы Якутии с каждым днем появляется все больше сверкающих граней наших заслуг и побед!

Депутат Якутской городской Думы от Алексеевского одномандатного избирательного округа № 6, главный врач ГБУ РС(Я) «Якутская республиканская клиническая больница» Васильев Н.Н.