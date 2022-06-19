Николай Васильев поздравил коллег с профессиональным праздником!

Уважаемые работники и ветераны здравоохранения Якутии!

От всего сердца поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём медицинского работника!Переоценить важность врачей достаточно сложно, так как именно эти люди каждый день занимаются спасением жизней и лечением различных заболеваний и недугов. Поэтому врач сегодня – самая благородная профессия, ведь в его руках человеческие жизни – самая большая ценность на планете. Именно вам обязаны своим появлением на свет, хорошим самочувствием и настроением. В трудные минуты вы помогаете преодолевать болезни, возвращаете надежду и радость жизни.

В сложной, требующей специальных знаний, опыта, огромных душевных и физических сил профессии остаются люди, выбравшие ее по призванию. Ежедневно своим кропотливым трудом вы дарите людям надежду, возвращаете здоровье и уверенность в себе, спасаете жизни. В стремлении исцелить многие доктора порой совершают невозможное. Низкий вам поклон за самоотверженность и преданность делу!

За каждым вашим трудом стоит огромный труд специалистов – врачей, фельдшеров, медицинских сестёр, лаборантов, санитарок, сотрудников скорой помощи, больниц и поликлиник. Сегодня в Якутской республиканской клинической больнице ежегодно стационарное лечение получают свыше 20 тысяч жителей города Якутска и республики, с каждым годом растет количество родов. Наш многопрофильный, современно оборудованный больничный комплекс на 540 коек, расположен в пяти лечебных корпусах, круглосуточно оказывающий специализированную экстренную и плановую медицинскую помощь населению города Якутска и Республики Саха (Якутия). Кардиологическая, ревматологическая, пульмонологическая, инфекционная службы являются единственными в республике. В нашей больнице работает большая команда преданных профессии, самоотверженных людей. И сегодня я выражаю благодарность и глубокую признательность каждому из них!

Также особые слова благодарности – ветеранам отрасли, сохранившим и приумножившим замечательные традиции отечественного здравоохранения.

В этот замечательный день хочется выразить уважение и признательность каждому из вас. Тем, кто посвятил свою жизнь служению здоровью человека. Желаю всем медицинским работникам успехов в работе, счастья и благополучия! Пусть каждый день приносит гордость за профессию, будет согрет благодарностью людей, любовью и пониманием родных и близких.

Николай Васильев — главный врач ЯРКБ, депутат Якутской городской Думы.



