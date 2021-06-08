Николай Васильев: Помогать нуждающимся людям – благородная миссия

Уважаемые работники и ветераны социальной сферы!

От имени избирателей Алексеевского одномандатного избирательного округа №6, от лица коллектива Якутской республиканской клинической больницы, примите самые искренние поздравления с вашим профессиональным праздником – Днем социального работника!

Вы всегда рядом с теми, кто оказался в трудной жизненной ситуации. Помогать нуждающимся людям – благородная миссия. В жизненном призвании, которому вы отдаете все свои силы и энергию, крайне необходимы не только профессионализм и добросовестное отношение, но и благородство души, огромное терпение и умение сопереживать ближнему. Ваша забота и попечение поддерживают в людях уверенность в спокойном и безопасном будущем, вселяют силы для преодоления жизненных трудностей, помогают чувствовать себя не одинокими.

Профессия социального работника является одной из самых гуманных и востребованных. В социальной службе Якутска и Республики Саха (Якутия) плодотворно трудятся профессионалы с большим чувством гражданского долга и высокой ответственностью за судьбы своих подопечных. Социальная защита пожилых людей, инвалидов, детей-сирот, многодетных и малообеспеченных семей, людей, временно оказавшихся в трудной жизненной ситуации, является приоритетным направлением государственной политики.

От всей души благодарю всех, кто посвятил себя сложной и столь необходимой всему нашему обществу социальной работе. Благодаря вашей эффективной работе и замечательному труду ваших старших коллег – ветеранов социальной службы, социальная защита населения в нашем городе и по всей Якутии имеет богатую историю в славном прошлом и осуществляется на отличном уровне в достойном настоящем.

В последнее время вы работаете в напряженных условиях, которые требуют от вас большой самоотдачи, терпения и выдержки. В период пандемии коронавирусной инфекции вы продолжаете заботиться о своих подопечных, вместе с волонтерами организовываете необходимую адресную помощь. Особо хочу поздравить замечательных, талантливых и креативных социальных работников Республиканского комплексного Центра социального обслуживания», во главе с директором Пахомовой Натальей Николаевной, и его отделения «Социальный дом для граждан пожилого возраста и инвалидов», с руководителем Максимовой Саргыланой Егоровной.

Дорогие социальные работники! От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником, желаю вам здоровья, счастья, достатка, благополучия, удачи и новых успехов в вашем благородном труде!

Депутат Якутской городской Думы от Алексеевского одномандатного избирательного округа №6, главный врач ГБУ РС(Я) «Якутская республиканская клиническая больница» Васильев Н.Н.