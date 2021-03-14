Николаю Васильеву поставили оценку

11 марта перед своими избирателями отчитался о проделанной за год депутатской работе депутат Якутской городской Думы от Алексеевского одномандатного избирательного округа № 6, главный врач Якутской республиканской клинической больницы Васильев Николай Николаевич.

Несмотря на то, что заболеваемость коронавирусной инфекцией в последние месяцы продолжает снижаться, Николай Васильев решил не подвергать своих избирателей лишнему риску, поскольку вакцинацией от коронавируса охвачены еще не все горожане. Поэтому депутатский отчет был проведен в уже привычном для многих формате zoom, в котором участвовало до 100 человек. Со многими участниками видеоконференции – работниками управ, активистами, общественниками и неравнодушными горожанами трех городских округов Якутска – в течение всего года Николай Николаевич продолжал работать в тесном контакте, насколько позволяла его огромная загруженность по основному месту работы.

Алексеевский избирательный округ № 6 включает в себя 7 густонаселенных кварталов Якутска, относящихся к 3 городским округам: Центральному, Октябрьскому и Строительному – это кварталы 51, 71, 72, 73, 74, 128, 129 в которых проживает около 20 тысяч избирателей.

Городской депутат рассказал о деятельности Постоянной комиссии Якутской городской Думы по местному самоуправлению, законности и регламенту, которую он возглавляет, о ряде вопросов, которые были решены в течение 2020 года. Также Николай Васильев обрисовал ряд задач, которые решила за прошлый год Постоянная комиссия по социальным вопросам, в которой он является деятельным членом.

Также Николай Николаевич отчитался о проделанной им большой работе в рамках защиты здоровья подрастающего поколения, содействия получению полноценного среднего и среднего специального образования, полноценному гармоничному развитию детей и молодежи, воспитанию патриотизма и гражданской ответственности, о своем участии и поддержке различных мероприятий в образовательных учреждениях Алексеевского избирательного округа №6. Кроме того, Николай Васильев уже 13 лет ежегодно организовывает волейбольный турнир среди средних специальных учебных заведений Якутска и республики на свои призы, на спортивных площадках Якутского сельскохозяйственного техникума и Якутского колледжа связи и энергетики им. П.И. Дудкина.

Следующим приоритетом своей депутатской работы Николай Васильев считает заботу о пожилых и престарелых людях, участниках Великой Отечественной войны, вдовах участников ВОВ, тружениках тыла, ветеранах труда и детях войны. Прошедший 2020 год был годом 75-летия Великой Победы, Годом Патриотизма в Республике Саха (Якутия) и Годом Поколений в городе Якутске.

Также городской депутат рассказал о личном приеме граждан, о совместной работе депутатов и администрации ГО «город Якутск» над благоустройством нашего города, о работе с управлениями, активистами и общественными объединениями трех городских округов Алексеевского избирательного округа. Несмотря на отмену или перенос многих мероприятий в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции, общественная жизнь в нашем городе активно продолжалась, с помощью современных информационных технологий связи.

После отчета депутата настала очередь выступлений участников видеоконференции. Практически каждый выступающий начинал свою речь с выражения искренней благодарности депутату. Ведь Николай Николаевич за годы своей депутатской работы помог и продолжает помогать очень многим якутянам решать насущные проблемы. Прозвучали следующие вопросы и пожелания: о содействии в устройстве рядом с СОШ№7 детской территории; о создании системы помощи старшеклассникам, желающим зарабатывать, о законодательной защите их труда в Якутске; о необходимости наладить контроль за работой поликлиник, диагностических кабинетов, чтобы женщинам можно было легче и эффективнее заботиться о женском здоровье; о необходимости ускорения и удешевления анализов на коронавирус; о возможности восстановления в ряде школ штатов школьных медработников. На все эти и другие вопросы Николай Николаевич, как депутат и главный врач Якутской республиканской клинической больницы дал развернутые исчерпывающие ответы, пообещал содействовать и взять на депутатский контроль комплексное решение очерченных перед ним проблем. Все вопросы и предложения горожан были внесены в протокол отчета.

Озвученное одним из первых выступавших предложение оценить работу депутата Якутской городской Думы Васильева Н.Н. на «отлично», все последующие выступавшие избиратели горячо поддержали. Это единодушное мнение избирателей также было внесено в протокол отчета.

По традиции Николай Николаевич отметил награждениями горожан Алексеевского избирательного округа, внесших большой личный вклад в улучшении жизни в нашем городе. На этот раз Николай Николаевич Васильев принял решение наградить почетными грамотами и благодарственными письмами лучших волонтеров, добровольцев и социальных работников Алексеевского избирательного округа, по зову сердца помогавших жителям Якутска и Республики Саха (Якутия) во время пандемии.

Также депутат Васильев Н.Н. сердечно поблагодарил руководство и коллективы Якутского сельскохозяйственного техникума (директор – Самсонов Андрей Петрович), Якутского Колледжа технологии и дизайна национальных традиционных промыслов республики (директор Яковлева Елена Григорьевна), Арктического института культуры искусств (ректор – Игнатьева Саргылана Семеновна), СОШ № 5 имени Н.О.Кривошапкина (директор – Кычкина Антонина Анатольевна) и СОШ № 7 (директор — Федорова Светлана Нестеровна) за неизменную и деятельную поддержку депутатских инициатив. Николай Васильев поблагодарил также Республиканский комплексный центр социального обслуживания в лице руководителя Пахомовой Натальи Николаевны и Саргылану Егоровну Максимову – заведующую отделением Специальный дом для граждан пожилого возраста и инвалидов за плодотворную совместную работу во благо старшего поколения.

И, конечно, особую благодарность за совместную работу Николай Васильев выразил руководству, коллективам Управлений и общественных объединений Центрального, Октябрьского и Строительного городских округов, и лично Лилии Александровне Воробьевой, Савве Анатольевичу Михайлову, Анастасии Гаврильевне Слепцовой, Светлане Николаевне Павловой, Дмитриевой Варваре Иннокентьевне, Петровой Валентине Иннокентьевне, Заболоцкой Раисе Макаровне, Егоровой Татьяне Дмитриевне и многим другим горожанам, отдающим много сил и энергии развитию и процветанию Якутска.

В завершение, депутат Николай Васильев высказал уверенность, что в недалеком будущем, после снятия антиковидных ограничений, уже можно будет общаться с избирателями лично.

Свой отчет Николай Николаевич Васильев закончил словами: «2021 год главой Республики Саха (Якутия) Айсеном Сергеевичем Николаевым объявлен Годом здоровья. А в 2022 году Якутия будет праздновать 100-летие со дня образования ЯАССР. В 2021 году начнется разработка нового законопроекта о статусе столицы как исторического и научного центра республики. До конца первого квартала от мэрии города ждут проект о социально-экономическом развитии с 2022 по 2032 год. Якутск должен стать в один ряд с лучшими городами по качеству жизни. И это задача, которую все мы вместе должны воплотить в жизнь!»