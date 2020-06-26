Николай Васильев: «Наша сила — в единстве!»

В эти дни мы идем на свои избирательные участки и голосуем за поправки в Конституцию России. Действующая Конституция была принята двадцать семь лет тому назад, с тех пор много воды утекло, произошли изменения в нашей стране, нашей республике, в жизни каждого из нас, поэтому логично, что сегодня в нее вносятся поправки. Конституция – это основной закон, обеспечивающий суверенитет нашей страны, она гарантирует защиту наших с вами конституционных прав. Россия и Якутия должны развиваться, должны развиваться экономика, наука, здравоохранение, образование, культура. Кто вместо нас самих может решить, как нам жить дальше, как будут жить наши дети и внуки?

Медики верят, что внесение поправок в основной закон страны позволит принять фундаментальные и действенные меры по дальнейшему развитию здравоохранения, мы ценим то, что руководством страны и республики принимаются беспрецедентные меры, позволяющие нам спокойно работать и делать все, чтобы сохранить и укрепить здоровье своего народа.

Мы все переживаем непростое время, пандемия коронавирусной инфекции проверяет медицинских работников на профессионализм, на преданность выбранному делу, и мы гордимся тем, что можем противостоять смертельному вирусу, набираясь опыта и знаний по мере борьбы с ним. Мы благодарны жителям Якутска и республики, что в эти трудные месяцы вы поддерживаете нас, помогаете и верите в нас. Поистине, наша сила – в единстве.

Коллектив Якутской республиканской клинической больницы, насчитывающий полторы тысячи сотрудников, голосует за поправки в конституции и призывает жителей Якутска и республики выполнить свой гражданский долг. Многие члены коллектива во главе с руководством больницы уже проголосовали досрочно. Мы понимаем, что от нашего правильного решения зависит будущее страны и республики, наше будущее, будущее наших детей и внуков.

Главный врач ЯРКБ, депутат Якутской городской Думы от Алексеевского избирательного округа №6

Николай Николаевич Васильев.