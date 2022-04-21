Николай Васильев: Местное самоуправление — это наши права

В День местного самоуправления, 21 апреля на телеканале «Россия 24» вышло интервью председателя постоянной комиссии по местному самоуправлению, законности и регламенту Якутской городской Думы Николая Васильева. На протяжении многих лет горожане знают его как главного врача Якутской республиканской клинической больницы и депутата Якутской городской Думы четырех созывов. Николай Николаевич в своем интервью рассказал, какими полномочиями обладает представительный орган г. Якутска, о результатах работы комиссии, о том, какие вопросы проходят на сессию и как решаются запросы избирателей.

« Местное самоуправление — это наши права: добровольное участие в выборах органов местного самоуправления, право требовать отчёты о работе депутатов, главы муниципального образования и выборных должностных лиц местного самоуправления, право проводить собрания по решению различных вопросов или по запретам на действия различных организаций на своей территории и многое другое»,-рассказал Николай Васильев.



К городским депутатам люди обращаются по самым разным вопросам. Как правило, по многим из них находятся пути решения, если же вопросы связаны с полномочиями других уровней власти, даются пояснения и исчерпывающие ответы. Для того чтобы слышать людей, узнавать о проблемах из первых уст депутат городской Думы ведут регулярные приёмы граждан по личным вопросам. Как отметил Николай Николаевич, в последнее время все реже встречаются вопросы, касающихся ЖКХ, жилищных проблем.

«На приемах депутатов в последние годы обращаются общественные организации со своими очень интересными проектами, многие из них в скором времени реализуются»,- добавил депутат. По словам депутата, несмотря на объективные трудности, медицинская помощь на территории нашего района стремится быть более доступной и качественной. Между тем стоит проблема перенасыщенности поликлиник. В скором времени в Гагаринском округе откроется отдельная поликлиника Якутской городской больницы №2.

Также Николай Васильев рассказал, что во время сессии он поднял проблему, которая волнует коллектив средней общеобразовательной школы №7. Дело в том, что в районе учебного заведения находится алкомаркет, который нарушает строгие правила торговли спиртной продукцией. Также Николай Васильев отметил, что городские депутаты продвигают вопросы создания медвытрезвителя.

Также в день местного самоуправления, 21 апреля, депутат городской Думы Николай Васильев провел урок в средней общеобразовательной школе №7 Якутска и принял участие на круглом столе в Строительном округе, со студентами Якутский индустриально- педагогического колледжа. Встреча депутата посвящена теме местного самоуправления. Ребятам пояснили как функционирует и управляется столица Якутии, какую роль играют в нем муниципальные депутаты, рассказали школьникам и студентам о принципах работы городского Думы, повседневной работе депутатов, новых проектах по развитию городской инфраструктуры. Ребята задавали гостю множество вопросов и отметили, что узнали много нового о настоящем и будущем нашего города. «Успешная деятельность местного самоуправления – это не только хорошая работа органов власти, это слаженная работа и понимание между органами представительной и исполнительной власти, плюс поддержка и активность самого населения», — подытожил депутат городской Думы Николай Васильев.