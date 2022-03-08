Николай Васильев: Ещё один повод сказать женщинам…

Дорогие женщины!

Тепло и сердечно поздравляю вас с Международным женским днем!

Природа наделила женщин несравненной красотой и неиссякаемой энергией, душевной нежностью и беззаветной преданностью, жизненной мудростью и удивительным терпением. Вы являетесь хранительницами семейного очага, дарите лучшие чувства своим близким, передаете детям вечные духовные ценности. И при этом активно участвуете в жизни нашей республики, успешно реализуете свои деловые качества, оставаясь самыми красивыми и привлекательными. Этот 2022 год в Якутии ознаменован Годом Матери. В этом году в сфере здравоохранения будут реализованы мероприятия по увеличению охвата профилактическими осмотрами женщин, снижению заболеваний женской репродуктивной системы, повышению качества диспансеризации беременных женщин. В нашем Перинатальном центре уже организована школа питания для беременных, кормящих матерей, школа молодой матери. С первых дней этого года в нашем Перинатальном центре на свет появились 529 малышей. Привести в мир нового человека – это самое, наверное, грандиозное событие как для человечества в целом, так для отдельно взятых родителей и их семей. И в нашем Перинатальном центре созданы все условия для того, чтобы мама с малышом чувствовали себя прекрасно и защищенно.

Желаю вам доброго здоровья, любви, неувядаемой молодости и красоты, исполнения самых заветных желаний! Пусть в ваших семьях всегда царят мир, благополучие и достаток! Пусть ваши дети радуют вас своими успехами! Пусть рядом с вами будут преданные, любящие и заботливые мужчины! Пусть праздничное настроение, цветы и внимание не покидают вас никогда, и каждый новый день приносит радость.