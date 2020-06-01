Николай Васильев: День защиты детей в этом году для всех нас значит больше

Уважаемые граждане Якутска! От лица избирателей Алексеевского избирательного округа № 6, от имени коллектива Якутской республиканской клинической больницы поздравляю вас со знаменательной календарной датой, с Международным Днём защиты детей – 1 июня.

Эпидемия коронавирусной инфекции всерьез вмешалась в нашу жизнь, изменила многие семейные планы. Как нередко бывает, серьезно пострадали мечты наших детей о беззаботных каникулах и увлекательном летнем отдыхе. К сожалению, не все имеют возможность предусмотреть в семейном бюджете затраты на то, чтобы обеспечить ребенку полноценный, развивающий и интересный досуг в условиях, вызванных необходимостью ограничения коронавирусной инфекции.

Период самоизоляции и социального дистанцирования, сам по себе, для детей и подростков является стрессовой ситуацией. Это требует от родителей ответственности и особой внимательности к своим детям, притом, что и некоторым взрослым, вероятно, и самим, не помешала бы психологическая или моральная поддержка.

Международный День защиты детей в этом году для всех нас значит больше, чем просто знаменательная календарная дата, потому что сегодня в защите от коварной инфекции нуждается каждый ребенок в Якутии и в России. Это лето будет заметно отличаться от того, что было раньше. Но неизменными остаются вечные ценности: родительские любовь, забота и терпение. Любую, даже очень непростую психологическую ситуацию, с вашей помощью ребенок может преодолеть без серьезных последствий. Уверенность в родительском понимании, постоянной поддержке и защите жизненно необходима не только для маленьких детей, она важна и для подростков, даже для юношества. Создать и укрепить в ребенке эту уверенность – наш святой родительский долг.

Администрация города Якутска в этом году уделяет особое внимание обеспечению развивающего и главное, безопасного досуга для детей в летнее время. Как член Постоянной комиссии Якутской городской Думы по социальной политике и как председатель Постоянной комиссии по местному самоуправлению, законности и регламенту заверяю родителей города, что безопасность и защита детей от распространения коронавирусной инфекции сегодня для всех нас является главным приоритетом.

Дорогие жители Якутска, хочу пожелать вам здоровья и благополучия, много терпения и удачи! Старинная японская мудрость гласит: «Даже одна радость может дать сердцу силу пережить сто невзгод». Желаю всем нам по сто и более радостей каждый день от самых неутомимых и бескорыстных генераторов радостных и добрых новостей – от наших детей и внуков!

Депутат Якутской городской Думы от Алексеевского избирательного округа № 6, главный врач ГБУ РС(Я) «Якутская республиканская клиническая больница» Николай ВАСИЛЬЕВ