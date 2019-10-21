Николай Валуев поздравил Альберта Семенова с днем рождения

Члены политсовета Якутского местного отделения партии «Единая Россия» и депутаты Якутской городской Думы — члены фракции партии «Единая Россия» приняли участие во встрече с депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Николаем ВАЛУЕВЫМ.

Николай Сергеевич уже долгое время является первым заместителем председателя комитета Государственной Думы по экологии и охране окружающей среды. Поэтому основная повестка касалась вопросов развития Арктических территорий республики и поддержки малочисленных народов Якутии. Также была обсуждена проблема браконьерства и возможности развития лесного дела. Ещё одна важная тематика, которую успели затронуть — развитие спорта.

Во время встречи депутат Госдумы РФ Николай Валуев, пользуясь случаем, поздравил секретаря Якутского местного отделения Альберта Семенова с днем рождения, пожелал ему успехов в трудовой деятельности и крепкого здоровья.