Николай Валуев: Меня не покидает ощущение больших перемен!

Депутаты фракции «Единой России» в Госсобрании (Ил Тумэн) и Якутской городской Думе встретились с 1-м заместителем председателя комитета по экологии и охране окружающей среды, легендарным спортсменом Николаем ВАЛУЕВЫМ. Открыл совещание секретарь регионального отделения партии Сахамин АФАНАСЬЕВ.

Мероприятие началось с приятной церемонии поздравления секретаря Якутского местного отделения «Единой России» Альберта СЕМЕНОВА с днем рождения. Николай Валуев вручил Альберту Никандровичу грамоту, букет цветов и сказал теплые слова пожелания добра и удачи в работе.

После депутаты поставили перед Николаем Сергеевичем острые вопросы. Часть из них была не в его компетенции, тем не менее как депутат Госдумы он ни один не оставил без внимания.

Председатель постоянного комитета Госсобрания (Ил Тумэн) по вопросам коренных малочисленных народов Севера и делам Арктики VI созыва Елена ГОЛОМАРЕВА:

– Федеральное законодательство ужесточает сроки добычи дикого зверя. При этом ни слова не говорится о том, что для жителей Крайнего Севера это не охота, а образ жизни. Почему нет никакого послабления для тех, кто живет в Арктике и на Крайнем Севере?

Николай Валуев:

– Особо охраняемые природные территории нередко налагаются на территории компактного проживания малочисленных народов Севера. Законодательство предусматривает выдачу лицензий для добычи дикого зверя и рыбы.

Член местного Политсовета Якутского местного отделения Партии, Секретарь первичного отделения «Лермонтовское» Андрей БЕССОНОВ:

– Законы настолько становятся жесткими в отношении коренных малочисленных народов Севера, что им поневоле приходится становиться браконьерами. Возможно ли снизить наказание для КМНС?

Николай Валуев:

– Давайте вспомним времена СССР. Тогда тоже было немало браконьеров. Нужно смотреть, насколько уровень добычи соответствует истинным потребностям человека. Многие занимаются заготовками, охотятся и рыбачат не для личного потребления, забирая квоты даже тех, кто не участвует в процессе. Вот такую ситуацию нужно предусмотреть в законодательстве.

А изменить степень градации для одного и того же преступления невозможно. Если деяние прописано в законе, как можно по нему представителю КМНС облегчить наказание? Хочешь заготавливать, будь добр оформить ИП, оплачивай налоги и легально продавай мясо или рыбу.

Норма для всех одинакова – как для них, так и для их соседей. А делить ответственность на общую или раздельную – так не получится. Знаю, что на местах представители власти находят общий язык с охотниками рыбаками, то есть проблему можно разрешить мирным путем.

Председатель постоянного комитета по государственному строительству и законодательству Госсобрания (Ил Тумэн) Алексей ЕРЕМЕЕВ:

– В последнее время пошла тенденция в сторону одномандатных выборов. Прокомментируйте, пожалуйста, такую направленность в свете подготовки к выборам в Госдуму-2021. Я сам одномандатник, нынешний созыв второй для меня. Знаю, что за одномандатниками идут люди.

Николай Валуев:

– Выдвигая кандидатов по какому-либо округу, «Единая Россия» должна быть застрахована от любых рисков. Факторы, которые технические, должны учитываться. Да, речь идет о некоторых моих коллегах. У них в предстоящие выборы не будет абсолютно никаких шансов.

Вы знаете, меня не покидает ощущение перемен. За последние пять лет мы принимали непопулярные политические решения, но именно они должны повлиять на улучшение жизни населения.

Координатор партийного проекта «Чистая страна» Михаил Черосов:

– Региональное отделение Партии реализует проект «Чистая страна» и очень успешно, за нами тянутся тысячи якутян. Причем я не являюсь членом «Единой России».

Николай Валуев:

– Я могу только приветствовать таких, как вы. Доверие к вам, ведущему партийный проект, будет даже выше.

Директор федерального природного парка «Ленские Столбы», член комитета по предпринимательству, туризму и развитию инфраструктуры Госсобрания (Ил Тумэн) Аркадий Семенов:

– Сохранить намного эффективнее, чем восстанавливать. Интенсивное развитие экономики влечет за собой то, что сохранить чистоту и девственность великой сибирской реки Лены становится все сложнее. Как в такой ситуации заниматься туризмом? Хотелось бы узнать, какие средства будут выделяться для развития туризма на ООПТ?

Николай Валуев:

– Мне уже задавали подобный вопрос. Якутия – уникальный регион в России. Знаю, не только Ленские столбы являются редким природным созданием. На этой неделе мы как раз будем рассматривать вопрос по развитию туризма на особо охраняемых природных территориях. Завтра мне будет, что вам ответить.

Председатель комитета по делам молодежи, физической культуре и спорту Госсобрания (Ил Тумэн) Михаил Гуляев:

– В Якутии действовал закон по регулированию численности волков. Для контроля хищников применялись ядохимикаты. Из-за жестокости по отношению к волкам закон отменили. Результат – зверя стало катастрофически много. В прошлом году волки съели 11 331 домашнего оленя и около 200 табунных лошадей. Волков уничтожают отстрелом. Охотникам дают по 20 тысяч рублей за одну тушу хищника. Тем не менее в прошлом годлу было уничтожено всего 718 волков. Много стало медведей, которые нападают на людей. Меньшще месяца назад они напали на моего бывшего коллегу и убили его. Нужен авиационный отстрел хищников. Прошу увеличить финансирование за регулированием волков и медведей.

Николай Валуев:

– Как-то моя фраза о том, что от медведей пользы меньше, чем вреда, в свое время ввела в ступор депутатов на заседании Госдумы. Да, тема очень острая и требующая скорого разрешения. Я поставлю ваш вопрос перед членами комитета по экологии.

Затем поступило много вопросов по развитию спорта, в частности, возможно ли открытие школы имени легендарного спортсмена Николая Валуева в Якутске?

На это Николай Валуев ответил так:

– Уже неплохо работает школа, созданная под моим именем в Уфе. Знаете, я им говорю – могу приезжать, встречаться с воспитанниками, поощрять наиболее талантливых ребят. Но по части финансовой нагрузки – это должен брать на себя либо местный бюджет, либо частное лицо. Вообще открыть массово такие школы нельзя. Все-таки когда известный спортсмен дает школе свое имя, это накладывает определенные обязательства. Если дело не пойдет, то его же будут клеймить в первую очередь.

В конце Николай Валуев пожелал якутянам активно развивать национальные виды спорта, заниматься этим плодотворно, развивать инфраструктуру для национальных видов спорта. Легендарный спортсмен и политик от «Единой России» пожелал всем заниматься своей физической формой, быть оптимистами и жить с позитивом.