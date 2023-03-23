23.03.2023
10:59
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Мультикультурная Якутия

Николай Тугэн: Мы все сохраняем свою национальную идентичность

Свежее видео Николая Тугэна о народах Якутии.

Республика Саха, так же известная как Якутия, занимает пятую часть территории России, что эквивалентно десяти Италиям или целой Индии. В то время как Индия населена почти 1.5 миллиардами людей, население Республики Саха не достигает даже одного миллиона.

В Якутии проживает множество национальностей. Юкагиры насчитывают около 1800 человек, долганы — 9000, чукчи — 15000, эвенки — 18 тысяч, эвены — 22 тыс, а саха — 500 тысяч. Несмотря на небольшое количество каждой национальности, мы все сохраняем свою национальную идентичность.

Фото: видео - @tygen.n
Источник: @tygen.n

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