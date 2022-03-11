11.03.2022
23:20
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Политика
Николай Старостин не слагает досрочно полномочия главы Мегино-Кангаласского улуса
Информация о том, что глава Мегино-Кангаласского улуса принял решение сложить полномочия, оказалась фейком. Николай СТАРОСТИН проработает до выборов, сообщает сегодня вечером Улус.медиа.
В соцсетях распространилась информация о том, что Николай Старостин решил досрочно сложить полномочия главы Мегино-Кангаласского района. В сообщениях говорилось, что врио назначен первый заместитель Семен ПОТАПОВ.
Как выяснилось, информация не соответствует действительности. Эта запись недельной давности из отчета администрации района в селе Майа, где Старостин призвал поддержать на осенних выборах Семена Потапова.
Фото: Улус.медиа
Источник: https://ulus.media/article/45753
#Мегино-Кангаласский улус#Николай Старостин#Николай Старостин не слагает досрочно полномочия главы Мегино-Кангаласского улуса#Якутия
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