Николай Шамалов оценил кардио-сосудистый центр в Якутске

В Якутске 30 апреля т.г.состоялось торжественное открытие республиканского кардио-сосудистого центра, который обещает стать лучшим учреждением здравоохранения на Дальнем Востоке. О том какие научные направления в сотрудничестве будут развивать в новом учреждении и о его перспективах в интервью телеканалу «Якутия 24» рассказал директор института Цереброваскулярной патологии и инсульта ФГБУ «Федеральный центр мозга и нейротехнологий» федерального медико-биологического агентства России, доктор медицинских наук Николай Шамалов.

Николай Анатольевич отметил, что новый Центр оснащен по последнему слову науки и медицинской техники для оказания помощи, как пациентам с острыми состояниями, так и с хроническими сосудистыми патологиями:

«В структуре Центра будет развернуто отделение для пациентов с инсультом, где будут проводиться самые высокотехнологические операции. Мы надеемся на то, что с запуском учреждение станет центром компетенции не только для республики, но и для всего Дальневосточного федерального округа и будет способствовать снижению смертности и инвалидизации населения от сосудистых заболеваний нервной системы», — сказал в интервью директор института.

Николай Шамалов отметил, что центр полностью оснащен по всем направлениям, которые существуют сейчас в лечении сосудистых заболеваний головного мозга. Центр имеет шесть клинических отделений: кардиологическое, неврологическое отделение острых нарушений мозгового кровообращения, сердечно-сосудистой хирургии, аритмологии, анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии.

«Все это будет работать на благо республики и близлежащих регионов. Безусловно, Якутия может стать центром для медицинского туризма среди дальневосточников не только благодаря высокому оснащению центра, но и по компетенции людей, которые уже работают в данном объекте. Это специалисты очень высокого уровня, которые обладают большим опытом ведения пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения. Собственно, это и позволит стать центру медицинской жемчужиной с точки зрения оказания сосудистой помощи для пациентов из близлежащих регионов», — сообщил Николай Шамалов.

Институт Цереброваскулярной патологии и инсульта ФГБУ «Федеральный центр мозга и нейротехнологий» федерального медико-биологического агентства России достаточно давно и плодотворно сотрудничают с коллегами из Якутии не только в области науки, но и по вопросам, связанных с практической медициной.

«У нас многолетние и разносторонние профессиональные связи с региональным сосудистым центром, который был создан более десяти лет назад на базе Республиканской больницы №2. Если говорить о научных направлениях, которые здесь очень интенсивно развиваются, и если брать когорту инсультных больных, как самую сложную и социально значимую, то это вопросы по изучению генетики инсульта, фармакогенетика. Фармакогенетика является одним из самых перспективных с точки зрения развития индивидуальных подходов к профилактике сердечно-сосудистых заболеваний и что для нас особенно актуально – для профилактики повторных инсультов», — поделился Николай Анатольевич.

Напомним, что открытие объекта состоялось в Якутске 30 апреля т.г.