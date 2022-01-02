Николай Парников: Я к нему относился, как брату

Выражаю глубокое соболезнование родным и близким в связи с неожиданной кончиной дорогого Иннокентия Дмитриевича.

Как сейчас помню, в канун нового 1995 года сгорела Томторская дизельная станция Северо- Восточных электрических сетей. Эта была большая трагедия для посёлка Томтор. Под руководством директора СВЭС Арбузова Михаила Петровича срочно сформировали бригаду и вертолетом отправились в пос. Томтор для ликвидации последствий аварии. Вторая бригада вылетела после Нового Года сразу, в том числе я, главный инженер СВЭС.

В Томторе было очень холодно, стояли настоящие оймяконские морозы. Нашей главной задачей было обеспечить котельные электроэнергией, спасти объекты от замораживания. Для этого в посёлке в пяти местах установили резервные дизельные станции. На месте сгоревшей станции тоже установили передвижные ДЭС, которые притащили из Куйдусуна. Не хватало персонала для станции. Мы начали принимать на работу дополнительно персонал из местных. И вот к нам подошёл Кеша Скрыбыкин — молодой симпатичный парень, потомок казаков. После краткого собеседования мы его приняли на работу: толковый, грамотный, образование — инженер-механик. Такие люди как раз нам были нужны. Мы его сразу приняли на одну из руководящих должностей Оймяконского РЭС. Бывшая станция сгорела дотла. И мы в том же году построили новую ДЭС в пос. Томтор, где Иннокентий Дмитриевич уже на должности начальника ДЭС активно принимал участие в строительстве и сам же принимал новую ДЭС в эксплуатацию.

Вот так началась трудовая деятельность в энергетике Иннокентия Дмитриевича Скрыбыкина, одного из талантливых, грамотных руководителей-энергетиков в арктической части Республики Саха. Он был настоящим патриотом своей малой родины — Оймякона.

С той поры, как мы познакомились, прошло 27 лет. Много воды утекло. Столько событий произошло в энергетике и во многих активно участвовал наш друг и соратник Иннокентий Дмитриевич. Мы с ним разговаривали в последний раз 22 декабря. Он находился в Хандыге в командировке. Поздравили друг друга с Днем энергетика. Я к нему относился, как брату. Долго разговаривали и вдруг он начал сетовать, что у него возникли проблемы со здоровьем. Я ещё предложил ему приехать в Якутск на обследование, на что он сказал, съездит домой и спокойно после Нового года приедет в Якутск.

Прощай, брат Иннокентий Дмитриевич! Спи спокойно вечным сном!

Заслуженный энергетик РС(Я) и РФ Николай Макарович Парников.