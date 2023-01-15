Николай Находкин: «Наши спасатели чаще летают на вертолетах, чем ездят в метро»

Суровый дальневосточный климат и необъятные просторы, ежегодная масштабная борьба со стихиями, по словам председателя совета Якутского отделения РОССОЮЗСПАС Николая Находкина, отличает работу спасателей Республики Саха (Якутия) от остальных субъектов России. В актуальном интервью он рассказал о насущных проблемах якутских спасателей и добровольцев, а также об удивительных событиях прошедшего 2022 года.

— Николай Александрович, расскажите, что входит в ваши обязанности? Сколько человек состоит в Якутском отделении РОССОЮЗСПАС?

— Я должен объединять общественных и профессиональных спасателей. В Якутском региональном отделении состоит около 200 человек. Они находятся не только в городе Якутске, но и в улусах республики. Это профессиональные спасатели, военные, медики, туристы, охотники, пенсионеры, пилоты.В течение двух лет пандемии коронавируса мы не имели возможности собираться, проводить общие сборы, поэтому летом начали переучет членов РОССОЮЗСПАС. Сейчас некоторые из наших ребят участвуют в спецоперации. Так что работа по переучету продолжается.

— Связываетесь ли с коллегами из других регионов?

— Да связь поддерживаем. В прошлом году во время борьбы с лесными пожарами многие коллеги помогли нам снаряжением, мотопилами, касками, рациями. Большое им спасибо! Сегодня в формированиях РОССОЮЗСПАС идет согласованная работа для поддержки депутатами Госдумы законопроекта о приравнивании льгот и пенсионного обеспечения спасателей, независимо от принадлежности к системе МЧС России.

— Каковы особенности работы Якутского отделения, в отличие от остальных?

— В Якутии сложные климатические и географические условия, огромные расстояния. Транспортные расходы большие, часто требуется привлечь авиацию. А, как известно, до отдаленного якутского села долететь стоит намного дороже, чем до Москвы. Легче проводить поиски потерявшихся людей в городе. С помощью мобильной связи 4G и групп в мессенджере WhatsApp к поисковым работам подключаются все желающие.

— Что можете рассказать по итогам деятельности в 2022 году?

— Я написал книгу «Записки начальника Службы спасения Якутии», там представлен опыт и объем работы республиканских спасателей. Считается, что у региональных спасателей менее ответственная и легкая работа, чем у спасателей МЧС. Я показал реальную картину. В минус 60 градусов у федеральных спасателей нет техники, нет снаряжения, чтобы эффективно в круглосуточном режиме проводить поисковые и аварийно-спасательные работы. А наши работают. Они чаще летают на вертолетах, чем ездят в метро. Поэтому, книга была запрошена депутатами Госдумы, в частности парламентарием Ярославом Ниловым, инициирующим вышеупомянутый законопроект о льготах и пенсионном обеспечении спасателей.

Совместно с Русским географическим обществом провели уникальную арктическую экспедицию на остров Беннетта в Северном Ледовитом океане. На самодельных надувных судах впервые в мире достигли остров Большой и Малый Ляховский, архипелага Анжу (Земля Бунге, о.Фадеевский, о.Новая Сибирь), провели испытания спасательных технологий. В архипелаге Де Лонга на о.Беннетта построили спасательное депо. Там есть печка, дрова, продукты. Испытали спасательные технологии: плавающие костюмы, технологии геопозиционирования, коротковолновые рации. При их внедрении спасутся жизни многих жителей Арктики. Даже катамараны, на которых везли стройматериалы через океан, можно использовать для ликвидации аварий нефтепродуктов в отдаленных арктических реках. Катеров-нефтесборщиков мало, они тихоходны и дороги. Если танкер сядет на мель где-то на Колыме или Яне, нечем собирать разлившиеся нефтепродукты. Этот катер будет месяц туда идти. А катамаран можно сдуть и быстро доставить на вертолете.

Главное то, что нам удалось привлечь внимание общества к климатическим изменениям. На тысячи километров Северный Ледовитый океан освобождается ото льда, а это значит, при активной сейсмической деятельности возникает угроза цунами в Арктике. После нашей экспедиции ученые плотно займутся изучением этого явления, возможно, организуют сеть предупреждения цунами в Арктике, по примеру Дальнего Востока.

По инициативе ЯРО РОССОЮЗСПАС создали ежегодную Премию имени (безвременно ушедшего спасателя-коллеги) Фатеева Николая Геннадьевича в области предупреждения и профилактики ЧС в Якутии.

— Как бы вы оценили настоящую техническую оснащенность отделения РОССОЮЗСПАС в республике?

— Не секрет, что техническая оснащенность общественной организации не высокая. После использования в масштабных лесных пожарах 2022 года у нас остались мотопилы, каски, УКВ-рации. В основном, используем личный транспорт и снаряжение. Зато можем привлечь то, чего нет у профессиональных спасателей, к примеру, подводные дроны или малую авиацию.

— Вы являетесь автором нескольких патентов на изобретение спасательных технологий, много раз становились лауреатом инновационной премии МЧС РФ «Есть идея». В 2019 году в Якутии была разработана уникальная технология поиска пропавших людей с помощью переносного маяка. Предполагалось, что такие маяки доведут до массового производства. Удалось ли реализовать планы?

— В настоящее время с поддержкой фонда «Сколково» в городе Минск разрабатываются уже промышленные образцы поисково-спасательных маяков. Должны к концу марта сделать эти образцы.

— Поддерживают ли отделение РОССОЮЗСПАС-а власти Якутии?

— Наши ребята из АНО ДПО «Спасатель», Василий Пуляевский и Елена Якунина, с первых дней открытия общественного штаба готовили волонтеров к работе на лесных пожарах. Вообще, не положено направлять волонтеров на тушение лесных пожаров, но ситуация была критическая. Уверен, именно ускоренная подготовка волонтеров способствовала тому, что в результате стихии в регионе погиб только один человек. Он, к сожалению, не проходил обучения в общественном штабе, поскольку привлекался в районе. Раньше было сложнее, сейчас Госкомитет по безопасности жизнедеятельности населения РС(Я) поддерживает НКО.

— РОССОЮЗСПАС – общественная организация, которая отстаивает права и интересы спасателей. Часто ли к вам обращаются за помощью? Имеются ли положительные примеры?

— Самый насущный вопрос – это вопрос существования кастовости среди спасателей. При одинаковой работе спасатели МЧС России имеют больше привилегий, чем местные коллеги, раньше выходят на пенсию, больше зарплаты и т.д. Хотя летают тушить лесной пожар на одном вертолете, испытывают равные риски. В конце 2022 года фракция ЛДПР в очередной раз внесла на рассмотрение Госдумы поправки к закону, которые может уравнять права всех спасателей. РОССОЮЗСПАС, имея отделения во всех регионах РФ, пытается получить поддержку от регионов. Мы также поработали. Глава Якутии Айсен Николаев поддержал инициативу.

Беседу вела Майя Акимова

СПРАВОЧНО:

Находкин Николай Александрович — Почетный полярник России, Заслуженный работник народного хозяйства Республики Саха (Якутия), кандидат биологических наук (экология), председатель Совета Якутского отделения Российского союза спасателей, лауреат Международной Премии Русского географического общества, трижды лауреат премии МЧС России по инновациям «Есть идея» (2012, 2016, 2019 гг). Автор книг: «Современные технологии для жителей Севера» (2006), «Спасатели Якутии» (2014), «Записки начальника Службы спасения Якутии» (2022).