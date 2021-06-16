Оглашен суровый приговор Николаю Местникову

Как сообщил Sakhalife и.о. прокурора Якутской транспортной прокуратуры Денис Егоров, Якутский городской суд Республики Саха(Якутия) вынес сегодня, 16 июня 2021 г., приговор по уголовному делу в отношении бывшего генерального директора АО «Аэропорт Якутск» Николая Местникова.

Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 5 ст. 290, ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взяток в крупном и особо крупном размерах).

Суд установил, что с января 2016 г. по март 2018 г. подсудимый, являясь должностным лицом предприятия, получил незаконное денежное вознаграждение на общую сумму свыше 3,5 млн рублей от генерального директора коммерческой организации, осуществляющей коммунальное обслуживание объектов аэропорта. Денежные суммы предназначались за обеспечение беспрепятственного осуществления организацией предпринимательской деятельности на территории аэропорта, а также за продление и перезаключение договоров с ней.

В ходе судебного разбирательства Николай Местников виновным себя не признал. Однако государственным обвинителем Якутской транспортной прокуратуры представлены бесспорные доказательства, подтверждающие его виновность в предъявленном обвинении.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя признал подсудимого виновным и назначил наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии.

Как пояснил в Якутской транспортной прокуратуре, срок наказания определен в совокупности с наказанием по первому делу Местникова.