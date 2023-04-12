Народный депутат от партии «Единая Россия» Николай Кульбертинов взял под контроль ситуацию в селе Тяня

Население села Тяня Олекминского улуса Якутии поднимает вопрос об ответственности недропользователя ГОК «Токкинское».

По словам жителей, их не устраивает обратная связь с представителями компании, особенно волнуют сельчан вопросы ответственности промышленников за окружающую среду.

Народный депутат Якутии Николай Кульбертинов совместно с кандидатом в депутаты от партии «Единая Россия» Алексеем Колодезниковым и главой районной администрации Олекминского улуса Николаем Харбиным вплотную начал заниматься решением этого вопроса.

В настоящее время он находится на прямой связи с руководством компании-недропользователя и готовит предложение по решению ситуации, согласованное с лидерами общественного мнения села Тяня.

Предварительно, следующие общественные слушания по проектной документации «ГОК Токкинское» состоятся летом этого года. Вопрос будет находиться на партийном контроле до полного разрешения проблемы.