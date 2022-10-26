Николай Кульбертинов нарасхват

В ходе XXXIX (очередного) пленарного заседания парламента Якутии 25 октября 2022 года народные депутаты республики приняли постановление Государственного Собрания (Ил Тумэн) «Об изменениях в составах некоторых постоянных комитетов Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) и о внесении изменений в пункт 1 постановления Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) «О составах постоянных комитетов и комиссии Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) шестого созыва».

По информации председателя Мандатной и регламентной комиссии Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) Андрея ДОРОГАНЯ народный депутат республики Николай КУЛЬБЕРТИНОВ избран членом трех постоянных комитетов Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия):

— постоянного комитета по государственному строительству и местному самоуправлению;

— постоянного комитета по земельным отношениям, природным ресурсам и экологии;

— постоянного комитета по вопросам коренных малочисленных народов Севера и делам Арктики.

Соответствующие изменения внесены в пункт 1 постановления Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) от 26 сентября 2018 года ГС № 12-VI «О составах постоянных комитетов и комиссии Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) шестого созыва».

Напомним, полномочия нового депутата Республики Саха (Якутия) Николая Кульбертинова, избранного от Олекминского одномандатного избирательного округа, были подтверждены на XХХVIII (очередном) пленарном заседании Госсобрания (Ил Тумэн) 14 июня 2022 года.