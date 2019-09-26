Николай Корчунов поздравил с открытием Северного Форума

Посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Российской Федерации, представитель России в Арктическом совете Николай Корчунов направил Приветственное послание организаторам, участникам и гостям первого Северного форума по устойчивому развитию в г. Якутске. На пленарном заседании приветствие огласила и.о. представителя МИД России в г. Якутске Наталия Татаринова.

Николай Корчунов отметил, что Российская Федерация последовательно выступает за утверждение Арктики как территории диалога и партнёрства, заинтересована в укреплении международного, в том числе регионального, сотрудничества в целях обеспечения устойчивого развития Крайнего Севера.

«Для России, страны с самой большой арктической зоной, Заполярье – это не только 10% ВВП и более 20% экспорта. Это – люди, которые здесь живут, и уникальная, но очень хрупкая экосистема, к которой необходимо бережно относиться», – отметил он и выразил уверенность в востребованности подобных экспертных площадок, объединяющих неравнодушных к судьбе Арктики людей из разных стран.

«Рассчитываю, что проведение на ежегодной основе данного Форума будет способствовать расширению знаний об практической регионе, реализации практически значимых совместных проектов, а также внесёт свой вклад в общие усилия по обеспечению устойчивого развития Крайнего Севера, формированию положительной арктической повестки дня и дельнейшем раскрытию масштабного потенциала заполярных территорий», – подчеркнул Николай Корчунов и пожелал плодотворной работы, содержательных дискуссий и всего самого доброго.

Напомним, в июле текущего года Николай Корчунов и Глава Якутии Айсен Николаев обсудили вопросы участия Якутии в реализации программы председательства Российской Федерации в Арктическом совете в 2021-2023 годах, а также ряд тем, касающихся устойчивого и комплексного развития Арктических территорий России, развития международного и межрегионального сотрудничества в регионе. В частности, обсуждался проект создания центра по цифровизации языкового и культурного наследия коренных народов Севера и Арктики. По мнению Николая Корчунова, Якутия обладает всем необходимым комплексом научно-технического, интеллектуального и экспертного потенциала для продвижения этого международного проекта, направленного на сохранение культуры, обычаев и традиций коренных народов Севера.